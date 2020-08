La notizia bomba è stata lanciata in queste ore dalla pagina Instagram di ‘Uomini e Donne’ e riguarda Gemma Galgani. In un video che riporta alcune anticipazioni è stato rivelato che sono in arrivo grandi novità per la dama del dating show condotto da Maria De Filippi. A metà settembre la trasmissione di Canale 5 prenderà il via ufficialmente, ma iniziano già a circolare interessanti news che stanno già appassionando i fan della donna e i telespettatori del programma.

Non si sa ancora in che rapporti sia con Nicola Vivarelli, visto che nelle ultime settimane si era vociferato di una possibile fine della loro conoscenza. C'è chi pensa che possa giungere in studio con un altro uomo o in alternativa sola e quindi ancora alla ricerca della sua anima gemella. La frase scelta da UeD sui social è enigmatica e lascia ipotizzare qualsiasi cosa. L'attesa sta diventando trepidante e bisognerà aspettare ancora un po' per conoscere tutti i dettagli su di lei.















Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 agosto, sul profilo Instagram della trasmissione Mediaset è dunque apparso questo video con la seguente scritta: "Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci". Si può intravedere nelle immagini la stessa Galgani prepararsi per un appuntamento. Nel filmato è lei stessa ad ammettere di dover incontrare una persona importante, aggiungendo che rappresenta dei momenti particolari della sua vita. La curiosità aumenta sempre più.















Gemma ha detto ancora che manterrà questo segreto e la redazione sarà al suo fianco per nascondere le notizie. Si saprà qualcosa in più ovviamente quando prenderanno il via le nuove puntate del Trono Over. In molti si augurano che abbia finalmente conosciuto l'uomo giusto per stabilizzarsi a livello sentimentale. Addirittura c'è chi evoca un clamoroso ritorno di Giorgio Manetti, anche se quest'ultimo nel recente passato non ha utilizzato proprio parole lusinghiere nei suoi confronti.









Stando agli ultimi gossip su di lei e Nicola Vivarelli, frequentato nell’ultimo segmento della scorsa stagione di Uomini e Donne, la conoscenza tra i due si sarebbe interrotta e Gemma avrebbe declinato diversi inviti del giovane 26enne Recentemente la protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è tornata a parlare di emozioni e sentimenti. Non resta che attendere gli sviluppi nelle prossime settimane.

