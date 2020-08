“Ecco cosa penso di Alessandra Mussolini”. Ballando con le stelle, Carolyn Smith dice la sua sulla chiacchieratissima concorrente. Ne vedremo delle belle!

Il personaggio più Alessandra Mussolini è senza dubbio il nome più in sovversivo della prossima edizione di Ballando con le Stelle. I pareri sono piovuti, gli insulti, purtroppo pure, e dopo aver letto l’opinione di Fabio Canino e quello di Selvaggia Lucarelli, in queste ore su Instagram è giunto anche quello di Carolyn Smith. “Sono totalmente incorruttibile. Devo vedere come balla. Voglio precisare che sono una cittadina di questo paese, l’Italia, e ne sono orgogliosa. Conosco la storia, ho studiato. A prescindere dal colore politico e da quello che ha fatto nel passato, come giudice ufficiale non guardo le vicende personali di un concorrente o della famiglia. Io giudico il ballo. Non voglio andare oltre perché non parlo di politica in nessuna forma per motivi personali. Giudico il ballo e non la persona”.

Selvaggia Lucarelli ai tempi fu meno ecclesiastica: “Ci sarà la Mussolini a Ballando con le Stelle. Pensavo di farla nera, ma direi che è già a posto così”. Delle premesse davvero succose, per tutti gli appassionati di Ballando con le Stelle. L’annuncio della ex deputata di An e Forza Italia, seconda politica a partecipare allo show targato Rai, dopo Nunzia De Girolamo, è arrivato nella giornata di venerdì. “Ho preferito una situazione meno complessa”, ha detto, riferendosi alla risposta negativa sventolata al Grande Fratello Vip. “Sono un’abitudinaria e stare tre mesi chiusa in una casa per me sarebbe dura. ‘Ballando’? Sarò imprevedibile, potrà succedere di tutto”. (Continua dopo le foto)





























Carolyn Smith è la super giudice del talent show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. L’austera Carolyn Smith è nata a Glasgow il 16 novembre del 1960 e ha riscosso gran successo tra gli italiani proprio grazie alla sua posizione nella giuria del programma. Carolyn è nelle vesti di giudice già dal 2007, incarnando ormai uno dei volti must del programma prodotto da Rai Uno. La Smith ha combattuto una dura battaglia, annunciata già nel novembre 2015, quando ha rivelato a tutti di avere un tumore maligno al seno. La malattia di Carolyn Smith ha avuto una prima fase di remissione, ma la giurata ha poi rivelato pubblicamente di essere in terapia per una recidiva. (Continua dopo le foto)









A causa di questi accadimenti complicati della sua vita, la Smith è divenuta testimonial dell’AIRC, che da anni si impegna nella ricerca e nella prevenzione del tumore al seno. Carolyn Smith ha dato pubblicamente il proprio volto a campagne di sensibilizzazione sul tema, parlando alle donne malate e invitandole a tenere duro e non demordere. Il 2017 è stato per lei un altro anno importante, in cui ha pubblicato il libro “Ho ballato con uno sconosciuto”.

