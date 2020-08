Ballando con le stelle, coppia positiva al coronavirus. Prove sospese e programma a rischio

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia da coronavirus, sta per tornare la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma televisivo italiano in onda dal 2005 su Rai 1 in prima serata, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.

Il programma è l'adattamento italiano del talent show Strictly Come Dancing, format britannico della BBC. L'account ufficiale del talent show condotto da Milly Carlucci e al via a partire dal 12 settembre in prima serata rigorosamente su Rai 1, ha rivelato l'abbinamento delle coppie in gara. Elisa Isoardi vivrà la nuova avventura insieme a Raimondo Todaro. Barbara Bouchet, attrice e icona sexy, è mamma dello chef e personaggio televisivo Alessandro Borghese ballerà accanto a Stefano Oradei.















Ninetto Davoli in coppia con la bellissima Ornella Boccafoschi, Tullio Solenghi viene schierato insieme a Maria Ermachkova. Alessandra Mussolini, politica e personaggio televisivo, è l'ultima dei ballerini ad essere entrata nel cast e si esibirà insieme a Mykael Fonts. Gilles Rocca con Lucrezia Lando, Lina Sastri gareggerà con Simone Di Pasquale, Costantino della Gherardesca con Sara Di Vaira, Vittoria Schisano con Marco De Angelis, Paolo Conticini, attore e comico, ballerà con Veera Kinnunen, Antonio Catalani con Tove Villfor.















Daniele Scardina sarà insieme a Anastasia Kuzmina e Rosalinda Celentano, attrice e figlia di Adriano Celentano e Claudia Morib ballerà con Samuel Peron.

Ma è notizia di poco fa che il programma potrebbe essere a rischio perché proprio Rosalinda e Samuel sono risultati positivi al coronavirus. Le prove dello show condotto da Milly Carducci erano iniziate il 24 agosto, e nei giorni scorsi cast e la troupe erano stati sottoposti ai controlli medici.









Ma ora il programma è stato sospeso, per permettere la sanificazione degli studi e nuovi controlli su tutti i partecipanti. L’indiscrezione è stata lanciata dal sito CinqueQuotidiano ed stata confermata dallo stylist Giovanni Ciacci, ospite della trasmissione Ogni Mattina condotta da Adriana Volpe.

