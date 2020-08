Elisabetta Gregoraci, la confessione intima a pochi giorni dalla sua partecipazione al GF Vip

Manca davvero poco e poi vedremo all’opera nella Casa più spiata d’Italia la bellissima conduttrice televisiva e showgirl Elisabetta Gregoraci. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ si è infatti soffermata sulla sua prossima partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini. Dal 14 settembre la potremo ammirare nel reality show e allora ha già voluto fare qualche anticipazione su come affronterà questa esperienza e cosa ricercherà in questo storico programma.

La donna ha confessato di volersi innamorare e quindi questa potrebbe essere l’occasione giusta. Ecco cosa ha detto innanzitutto: “Ormai è da tanti anni che mi corteggiano per questo genere di programmi, forse una decina, e ho sempre detto no. Quest’anno ho accettato principalmente per un motivo, che è Alfonso Signorini. Il suo GF Vip non è solo un reality, ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere”. Poi ha espresso il suo più grande desiderio da raggiungere. (Continua dopo la foto)















La Gregoraci ha quindi affermato: “Il Grande Fratello Vip sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un’avventura da affrontare con lo spirito di un’adolescente. Questo è un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi un po’ di evasione”. Dunque, vuole mettersi a crudo senza preoccupazioni di alcuna natura. Farà emergere all’interno della trasmissione che andrà in onda su Canale 5 il suo vero carattere, la sua vera personalità. Quindi, vedremo un’autentica Eli. (Continua dopo la foto)















Ha comunque ammesso di avere un po’ di timore perché potrebbe mostrarsi un po’ troppo. In seguito ha posto l’attenzione sulla situazione sentimentale: “Entro nella Casa da single, ma non escludo di potermi innamorare anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti. Negli ultimi anni l’amore mi ha un po’ ferita, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora”. (Continua dopo la foto)









Secondo le “Chicche di gossip” di Alfonso Signorini sul settimanale Chi Tatangelo e Gregoraci hanno passato insieme le vacanze in Costa Smeralda, dove, manco a dirlo, sono state tra le donne più desiderate ed ammirate. Oltre alle mattinate in spiaggia, le due non hanno disdegnato la frequentazione di locali notturni, come raccontato da Chi.

