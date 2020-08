Martedì 25 agosto 2020 Nathalie Caldonazzo è ospite della nuova puntata di C’è tempo per, come sempre in onda nella mattinata di Rai 1. Un bel cambio di pagina per l’attrice, che dopo la sua partecipazione nella scorsa edizione di Temptation Island Vip sembra aver trovato una nuova dimensione di vita. “Noi non diveniamo, noi siamo. Non sforzatevi di divenire. Siate”, scrive intanto su Instagram, citando una frase di Bruce Lee.

La showgirl è tornata in pista, anzi in teatro, grazie allo spettacolo Passo a Due, Pas De Deux che la vede in coppia con Francesco Brachetti e in collaborazione con Isabella Giannone. Lo show sta toccando diverse città italiane in queste ultime settimane e mette al centro l’amore, ricco di diverse fasi che spaziano dal travolgimento dei sensi fino alla chimica, passando per la felicità e persino involuzioni. (Continua a leggere dopo la foto)















Ospite di Beppe Convertini e Anna Falchi, Nathalie ha parlato del tema della puntata: le bugie.“Odio le bugie, ma qualche omissione per non creare discussioni inutili e sterili la faccio. L’ultima bugia a fin di bene l’ho detta a mia figlia, quando mi ha chiesto se alla sua età uscivo la sera…”, ha raccontato la showgirl ai microfoni di Rai Uno. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante la puntata Beppe Convertini ha chiesto quale fosse stata la sua peggior esperienza. “Beh, dai, insomma, l’ultima…”, ha risposto Nathalie. Ma Beppe Convertini, evidentemente non a conoscenza della sua partecipazione e Temptation Island Vip insieme al fidanzato Andrea Ippoliti, ha commesso una gaffe rispondendo: “Non conosciamo, cioé?”. “Non mi va neanche di parlarne, ma è comunque l’esperienza più triste che possa succedere a una coppia e a una donna”, ha detto ancora la showgirl. (Continua a leggere dopo la foto)









Nathalie ha ricordato anche il suo ex compagno Massimo Troisi: “Era una persona vera, low profile, che non prendono di mira gli altri anche nella sua comicità. Come uomo era timido e riservato, ma quando voleva qualcosa ce la metteva tutta. Era bello tenace”.

