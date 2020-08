“Colpa del coronavirus…”. Patrizia De Blanck al GF Vip: le richieste ‘choc’ agli autori

È accertato, Patrizia De Blanck sarà una delle inquiline della casa più spiata che c’è, nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Circa un mese fa era trapelato un particolare choc: la cifra atomica che Patrizia De Blanck avrebbe voluto per partecipare al GF Vip. Ad oggi ha rivelato esattamente quali siano le richieste da lei avanzate agli autori prima di apporre la propria firma sul contratto. Intervistata da Il Giornale, la contessa Patrizia De Blanck ha dichiarato: “Ho deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per fare una sorta di esperimento sociale, una sfida. E poi per trovare un po’ di libertà e di pace”.

Proseguendo: “Con il Covid ho scoperto di essere ipocondriaca e che mia figlia Giada lo è all’inverosimile. In casa, visto che viviamo insieme, è tutto un ‘lavati le mani’, ‘togliti le scarpe’, un incubo. E siccome non amo dormire con altri ho chiesto agli autori una stanza autonoma e un bagno a parte. Ma non so se sarò accontentata”. Una richiesta che probabilmente gli autori le accorderanno, visto e considerato che nel corso degli anni sia Cristiano Malgioglio che Barbara Alberti sono stati graziati di una camera privata in una zona meno centrale della Casa. (Continua dopo le foto)





























Patrizia De Blanck ci ha poi tenuto a ricordare la sua esperienza a L’Isola dei Famosi: “È stata la mia esperienza in tv più significativa, mi ha procurato piacere e sofferenza. Ma anche fame nera, che ho provato per la prima volta in vita mia e mi ha fatto capire parecchie cose. Che godimento, quando ci arrivava quel pugno di riso scotto tra le mani. Anche per mia figlia L’Isola dei Famosi è un bel ricordo. O meglio, lei è una vincitrice mancata di quel programma. È arrivata in finale con Walter Nudo, che poi ha vinto, ma Lele Mora ha poi confessato in tv di aver pagato dei call center per farlo vincere”. (Continua dopo le foto)









“Giada aveva vinto tutte le prove, si è fatta pure un taglio da 17 punti su una gamba… Perdere in quel modo è stata la prima grande delusione della sua vita. Però L’Isola è un’esperienza che servirebbe a chiunque, per capire quanto siamo fortunati. A differenza nostra, per i nativi di quel posto, la fame non era il problema di un momento”. Un pensiero davvero profondo che accompagna i pensieri di Patrizia De Blanck, siamo sicuri che grazie a lei, all’interno della casa del Grande Fratello Vip ne vedremo delle belle.

