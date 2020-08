Il Paradiso delle Signore, l’indiscrezione-bomba sul futuro della contessa: “Cosa farà Adelaide…”

Grandi notizie per i fan del “Paradiso delle Signore”, la daily soap ambientata negli anni Sessanta arrivata alla quarta edizione che in questi anni ha riscosso un grande successo di pubblico. Dal settembre 2018 il format è cambiato e da fiction è diventata una vera e propria soap opera appassionando i telespettatori italiani grazie alle intricate vicende del famoso centro commerciale di Torino.

Grandi risultati in fatto di ascolti per la fiction ispirata dall'undicesimo romanzo dello scrittore francese Émile Zola, che a causa dell'emergenza sanitaria aveva avuto uno stop. Dal 30 giugno il cast è tornato a lavoro per le riprese della nuova stagione che andrà in onda dal 7 settembre.















Gli episodi finali della quarta stagione sono già stati girati nelle scorse settimane e il blog di Davide Maggio ha confermato l'indiscrezione che circolava da qualche giorno. Ma c'è un'altra anticipazione rilasciata da Vanessa Gravina, che dalla terza stagione veste i panni dell'algida Contessa Adelaide di Sant'Erasmo.















In un'intervista al settimanale Nuovo Tv ha parlato del suo personaggio: "La vedrete tornare senza il marito, a causa di un fatto grave e Adelaide prenderà una decisione forte". La contessa entrerà al magazzino nonostante in passato lo abbia snobbato lavorando accanto alla nipote Marta Guarnieri e il pubblicitario Vittorio Conti.









“A sorpresa, entrerà a far parte delle dinamiche del grande magazzino che prima snobbava e detestava ma che, all’improvviso si rivelerà un prezioso alleato contro un avversario”, ha aggiunto. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Vittorio e Marta troveranno una neonata abbandonata davanti al grande magazzino e decidono di adottarla.

