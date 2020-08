“Ci saranno loro!”. Temptation Island, la rivelazione bomba sui concorrenti. E brava Alessia Marcuzzi!

Nella giornata di oggi, lunedì 24 agosto, sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island targate Alessia Marcuzzi, che per la prima volta è al timone della versione nip. Nelle ultime ore i canali social della trasmissione hanno rivelato l’identità di due delle sei coppie concorrenti sull’isola: quella formata da Carlotta e Nello e quella composta da Nadia e Antonio. Si suppone che la prima puntata del reality più estivo che ci sia verrà mandata in onda o mercoledì 9 settembre, oppure mercoledì 16 settembre, così come riportato da TvBlog.

Un Temptation Island doppio quello di quest’anno, che per la prima volta da quando è stato lanciato andrà in onda per ben due volte durante la stessa stagione televisiva. E viceversa degli anni trascorsi e dal chiacchiericcio trapelato online, la nuova edizione presentata dalla biondissima Alessia Marcuzzi sarà composta totalmente da coppie non famose. Dunque, nessuno spazio dedicato a nessun ex tronista. Proprio niente di niente. Il desiderio del colosso Mediaset sarebbe quello di mettere più divario possibile tra i suoi reality di punta: Temptation Island e Grande Fratello Vip. Il motivo è semplice, i due show andranno in onda in contemporanea durante tutti i mesi di settembre e di ottobre. (Continua dopo le foto)





























Le registrazioni di Temptation Island targate Alessia Marcuzzi iniziano nella giornata di oggi, lunedì 24 agosto. Lo stesso iter dell’edizione di Filippo Bisciglia è stato messo in atto, infatti anche in questo caso tutte le coppie di concorrenti, nonché i tentatori sono stati messi in quarantena preventiva e sottoposti a tampone per costatarne la negatività al Covid. Si suppone che la prima puntata del reality più estivo che ci sia verrà mandata in onda o mercoledì 9 settembre, oppure mercoledì 16 settembre, così come riportato da TvBlog. La coppia formata da Carlotta e Nello. Nel video di presentazione Carlotta spiega: “Io e nello siamo fidanzati da 6 anni, ho scritto io al programma, in quanto siamo arrivati a un punto della nostra storia in cui o ci sposiamo o ci lasciamo, ma ho sbagliato persona perché nello invece è super moderno e non ci pensa proprio”. (Continua dopo le foto)

Mentre Nello dice la propria: “Lei vuole a tutti i costi sposarsi e invece io sono per la convivenza”. La coppia formata da Nadia e Antonio. Nel video di presentazione, parla Antonio: “Ho 32 anni, sto con Nadia da un anno e nove mesi e sono più grande di lei di 10 anni. Sono stato io a chiamare Temptation Island perché, anche se la amo, ho bisogno di capire se è la ragazza giusta, per me”. E aggiunge sgridandola: “Io sono una persona con la testa sulle spalle. Lei è una ragazzina viziata, sta tutto il tempo sul divano con il telefono a non far niente. E a me questo non va bene”. Ne vedremo delle belle.

