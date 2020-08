Nell’ultima edizione di Uomini e Donne forse solo Pamela Barretta ha rivaleggiato con Gemma Galgani per il ruolo di prima voce del programma. La sua stori con Enzo Capo è infatti finita più volte sotto i riflettori. Un tira e molla che poi per Pamela Barretta è finito nel peggiore dei modi. Enzo Capo aveva chiuso la loro storia dopo mesi in cui tutto sembrava filare liscio.

Non si può certo negare che Pamela Barretta ci abbia provato davvero, che abbia dato piena fiducia al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. Il fatto, però, è che ormai sono già due le grosse delusioni che il programma le ha regalato: stiamo parlando di Stefano Tornese ed Enzo Capo. La storia con quest'ultimo, che sembrava essere avviata verso un futuro radioso, le ha lasciato una scottatura molto profonda, tanto da farle affermare, in un'intervista concessa al periodico Mio, che, anche se single, prima di tornare in trasmissione ci penserebbe due volte.















"Riguardo a un mio eventuale ritorno nel programma sono piuttosto scettica: sono reduce da ben due bluff, quindi al momento risponderei di no".Pare però che Pamela Barretta sia già impegnata in un nuovo flirt. Pamela Barretta, dunque, non è per niente sicura di voler prendere nuovamente parte a Uomini e Donne. Il motivo, come già anticipato, potrebbe nascondersi nella frequentazione con Giovanni Villa, a proposito della quale ci ha lei stessa fornito qualche dettaglio nell'intervista rilasciata al periodico Mio.















"Ci sentiamo tutti i giorni e lo sento con piacere. E' una bella persona, un uomo con la testa sulle spalle. Un uomo difficile da trovare" Di recente, Pamela Barretta aveva confessato che Enzo Capo le ha fatto le corna. Per questa nuova delusione, prima di tornare a UeD ci penserebbe due volte. Riguardo alla storia tra Gemma Galgani e Sirius, invece, coppia chiacchieratissima del Trono Over, ha dichiarato: "Non ci ho mai creduto molto. C'è troppa differenza di età tra loro".











Pamela Barretta è nata a Bari nel 1984. E’ una donna davvero molto bella il cui fisico non passa inosservato: alta 175 centimetri e pesa circa 65 Kg. Nonostante il suo bellissimo aspetto, la bella Pamela ha lavorato come guardia giurata, lavoro molto duro spesso praticato dagli uomini che però gli ha permesso di formare il suo carattere, sensibile ma molto forte. Pamela a suo dire è una donna molto riservata che non ama parlare molto della sua vita privata e del suo passato ma siamo venuti a conoscenza del fatto che ha avuto un figlio da una precedente relazione.

