La rottura tra Serena Enardu e Pago ere arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nessuno, dopo le parole della coppia, si aspettava un epilogo del genere. Serena Enardu e Pago infatti avevano parlato, a più riprese e apertamente, di matrimonio. Una delle ultime volta prima della quarantena davanti ai microfoni dei maggiori canali di gossip.

Pago e Serena Enardu, dopo settimane di critiche e frecciatine social, pare che abbiano deciso di darsi una tregua e di mettere in archivio le polemiche del passato. Nelle scorse ore il cantante è stato protagonista di una campagna social del profilo Sbalsting, al quale ha prestato anonimamente la voce per innescare un tormentone virale. Dopodiché è stato svelato che c'era proprio Pacifico Settembre dietro al progetto che ha già visto diversi utenti iniziare a ballare sulle note di #Profumidi. E chi è stata una delle prime figure a sposare l'iniziativa?















Niente po' po' di meno che Serena, che non solo ha danzato sul brano di Pacifico ma lo ha pure taggato. Un gesto che ha provocato la reazione sorpresa dell'artista sardo, che a sua volta ha ripostato il balletto dell'ex compagna."Ora vi faccio vedere chi ha cominciato, ragazzi è cosi… davvero. Vediamo se fate meglio. Sicuramente lo farete".















Così un sorridente e sorpreso Pago nel mostrare il balletto di Serena Enardu, che ha prontamente sposato l'iniziativa social a cui ha partecipato il suo ex fidanzato. Per la prima volta dopo la rottura arriva quindi un segnale di distensione tra l'ex tronista di Uomini e Donne e Pacifico, che da settimane rilasciano dichiarazioni tutt'altro che tenere l'uno verso l'altra.













Chissà che questo sia il primo passo verso una riappacificazione dei rapporti. Ricordiamo che dopo il lockdown la coppia, che si era ri-unita nella Casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip 4, è ri-scoppiata con tanto di polemiche al seguito. Di recente Serena è finita al centro di una bufera mediatica. A innescarla alcune sue Stories Instagram (poi rimosse) in cui ha ripreso la torta di compleanno di una sua amica sulla quale è campeggiata una bandierina a forma di svastica. In seguito alla pioggia di critiche, la Enardu ha specificato che lei non ha in alcun modo partecipato alla preparazione del dolce, ammettendo però la svista nel divulgare un filmato con quel simbolo. Inoltre ha rimarcato che non è assolutamente pro nazismo, scusandosi a più riprese per la leggerezza di cui è stata protagonista.

