Elisa Isoardi si è messa alle spalle l’avventura televisiva con ‘La Prova del Cuoco’ e in attesa di capire quale trasmissione potrà condurre in futuro, si sta rilassando in vacanza. Ma un appuntamento importante per lei è già in programma e riguarda ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. Qui lei prenderà parte allo stesso in qualità di concorrente e in queste ore ha postato un’immagine sui social network nella quale ha annunciato una novità che in tanti attendevano da tempo.

L’edizione 2020 della trasmissione Rai inizierà ufficialmente sabato 12 settembre. I personaggi si battaglieranno sulla pista a suon di ballo. Infatti, come sempre saranno proposte danze di tango, valzer, salsa e non solo. Nel cast, oltre alla presentatrice tv, ci saranno anche importanti vip come Costantino Della Gherardesca, Barbara Bouchet, Alessandra Mussolini, Lina Sastri e Tullio Solenghi. Ma ecco invece chi la affiancherà come insegnante di ballo. Un nome suggestivo. (Continua dopo la foto)















Per quanto riguarda i professori di ballo, spiccano i nomi di Veera Kinnunen, Simone Di Pasquale, Stefano Oradei ed Ornella Boccafoschi. Quello di Elisa sarà invece Raimondo Todaro ed è proprio con lui che si è immortalata sul suo profilo Instagram. Raimondo è considerato uno dei ballerini più amati del programma della Carlucci e assieme formeranno una coppia sensazionale. Il pubblico e il popolo della rete hanno appreso con enorme entusiasmo questa splendida notizia annunciata ore fa. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia che accompagna l’istantanea dei due, la Isoardi ha semplicemente affermato: “È lui!!!! Il mio maestro di ballo a Ballando con le stelle”. Oltre ad aver ottenuto oltre 16.800 like, ha potuto leggere alcuni messaggi positivi: “Evviva Elisa, con Raimondo hai la vittoria in tasca”, “Siamo tutti con te, ti farò avere un sacco di voti”, “Ma che belli, sarete una bomba, fantastici”, “Coppia assolutamente vincente”, “Non vedo l’ora di vedervi in pista”, “Sarai la migliore”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram È luiiiiiiiiiiiiiiiiiii @todaroraimondo il mio maestro a @ballandoconlestelle #ballandoconlestelle grazie @milly_carlucci Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 21 Ago 2020 alle ore 11:33 PDT

Recentemente la bella Elisa Isoardi ha pubblicato una sua foto in treno, visibile in apertura, con questo commento: “Back to Rome” per sottolineare che sta appunto tornando a Roma per le prove, seguito dagli hashtag #sitornaacasa #dacasaacasa #viaggiare. Ballando con le stelle 2020 inizierà a breve ed i vari concorrenti si stanno preparando per scendere in pista, tra questi anche Elisa Isoardi.

