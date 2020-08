L’edizione 2020 di Ballando con le stelle, rimandata in primavera per colpa dell’emergenza Covid, comincerà a breve. Tante le novità, tra indiscrezioni e conferme sappiamo che Rosalinda Celentano danzerà con Samuel Pedron mentre Elisa Isoardi – che ha lasciato il suo spazio televisivo ad Antonella Clerici e alla sua nuova trasmissione – con Raimondo Todaro, che è stato non molto tempo fa al centro del gossip per la sua rottura con la ballerina di Amici Francesca Tocca.

Al suo fianco, si era detto che ci sarebbe stata Bianca Guaccero, ma lei ha tenuto a precisare che non ci sarà, anche se non ha nascosto il desiderio di danzare con lui. Parecchie perplessità aveva sollevato il ballo in quanto tale. Non si avevano a disposizione notizie ufficiali su come ballerini e maestri avrebbero danzato su Rai Uno, ed è stata Milly Carlucci in persona a togliere ogni dubbio ai telespettatori che da sempre seguono la sua trasmissione. Continua dopo la foto















Lo ha fatto con la pubblicazione di un filmato su Instagram la conduttrice ha spiegato che tutto lo staff, dalle celebrità ai tecnici, si sottopone rigorosamente ai controlli e al tampone, e questo ovviamente ha delle conseguenze. Piuttosto scontate. In un contesto del genere infatti lo show può procedere senza problemi e il ballo può avvenire naturalmente, quindi come accadeva durante le altre edizioni. Continua dopo la foto















Ballerini e concorrenti di Ballando – ha sottolineato con forza ed entusiasmo Milly – danzeranno vicini e non dovranno osservare il distanziamento, visto che il controllo sistematico a cui sono sottoposti permette di essere tranquilli sulle loro condizioni di salute. Un vero annuncio a sorpresa, quello della conduttrice, perché non era affatto scontato che un programma di danza come Ballando, in cui la vicinanza tra i partner è tanto ovvia quanto necessaria, non avrebbe risentito delle norme a tutela della salute pubblica. Continua dopo la foto













Non bisognerà sperimentare nulla comunque: “Siamo controllati tutte le settimane – queste alcune delle dichiarazioni di Milly – e grazie a questo [ballerini e concorrenti, ndr] possono ballare abbracciati. Voi vedrete il vero ballo sensuale di Ballando con le stelle“. Il cast di Ballando di quest’anno è composto da personaggi famosi molto chiacchierati e anche dal background decisamente particolare, ed è per questo che la curiosità è tanta. Oggi tra l’altro hanno anche svelato gli abbinamenti dopo che si era parlato di una competizione fra due maestri per accaparrarsi Alessandra Mussolini come partner. Sarà una competizione agguerritissima e seguitissima!

Ti potrebbe interessare: “Sono positiva”. L’annuncio dell’ex volto noto di Uomini e Donne sui social. Le sue condizioni