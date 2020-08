Ospite di Pierluigi Diaco, Filippo Bisciglia si è lasciato andare a una lunga serie di confessioni. Il conduttore di Temptation Island si è raccontato al giornalista, ripercorrendo le tappe della sua carriera fino all’ultimo successo televisivo, vale a dire l’ultima stagione del reality delle tentazioni (conclusosi pochi giorni fa). Stagione che ha fatto segnare l’ennesimo boom di ascolti.

Lungo tutta la chiacchierata Diaco, come nel suo stile, non ha voluto parlare della situazione sentimentale del suo ospite. Per Bisciglia però ha fatto una piccola eccezione sul finale, dedicandogli un video tributo che ha immortalato la sua love story con Pamela Camassa – che dura da più di 10 anni – in una clip. Come tappeto musicale è stato scelto il suggestivo brano di Claudio Baglioni 'E lungo il Tevere'.















Ed è proprio sulle note dell'artista romano che Filippo si è fatto scappare delle lacrime, venendo travolto dalle emozioni. Ricordiamo che diversi mesi fa la relazione con la Camassa è stata messa a dura prova da una profonda crisi. Sono stati i diretti interessati a confermarlo di recente. Oggi il periodo buio è alle spalle e il rapporto procede a gonfie vele.















Bisciglia a Io e Te ha parlato anche della sua esperienza a Tale e Quale Show, affermando che dopo la partecipazione al programma condotto da Carlo conti "è cambiato tutto" nella sua carriera. Motivo? Innanzitutto si è fatto conoscere a un pubblico che prima non aveva mai raggiunto, poi ha dimostrato a molti addetti ai lavori del piccolo schermo qualità che fino ad allora nessuno sospettava che avesse. Spazio infine al sogno nel cassetto, sempre in tema di Tv. "Vorrei condurre un game show", ha dichiarato Filippo Bisciglia.











Filippo Bisciglia è nato a Roma, il 24 giugno 1977. Dopo essersi diplomato alla scuola alberghiera, ha praticato tennis a livello agonistico fino all’età di 18 anni. A 19 anni, ha girato uno spot pubblicitario per la nuova Mini Rover Coupè. Ha raggiunto la popolarità nel 2006, quando ha partecipato alla sesta edizione del “Grande Fratello”, classificandosi al secondo posto. Dal 2006 al 2010, è stato testimonial di vari marchi di abbigliamento e accessori. Nel 2017, ha partecipato alla settima edizione di “Tale e Quale Show”, classificandosi al terzo posto. Nel 2018, ha partecipato alla settima edizione di “Tale e Quale Show-Il torneo”. Nell’autunno del 2019, ha partecipato ad “Amici Celebrities”, programma basato sul format di “Amici” con persone VIP, in onda su Canale 5, dove si è classificato al terzo posto. Dal 2014, è conduttore di “Temptation Island”, programma in onda su Canale 5 e giunto alla sua ottava edizione. Per quanto riguarda la vita sentimentale, è fidanzato con l’ex “Miss Italia”, Pamela Camassa.

