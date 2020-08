“No!”. Altra tegola per Alfonso Signorini. ‘Crollo’ sul GF Vip

La preparazione della nuova edizione del Grande Fratello Vip assomiglia sempre di più ad una corsa ad ostacoli. Dopo l’ufficialità dei ruoli di opinionisti affidati a Pupo ed Antonella Elia, continuano infatti a piovere smentite da parte dei possibili concorrenti. La lista dei 14 personaggi famosi è già di dominio pubblico da diversi giorni e, in teoria, sarebbe un cast davvero sorprendente.

Il problema è che due dei vip hanno già smentito la loro partecipazione: si tratta dell’ex calciatore Nicola Ventola che ha rivelato di avere altri impegni, e di Eva Grimaldi che non ha fornito ulteriori spiegazioni. Ma non basta. Adesso, a negare la propria presenza nel reality diretto da Alfonso Signorini spunta fuori un altro personaggio. E a questo punto chissà se i vip che dovrebbero partecipare garantiranno il successo a questa nuova edizione del GF Vip. (Continua dopo la foto)















C’è chi parla addirittura già di “disastro”, di sicuro Alfonso Signorini non si aspettava di affrontare una situazione del genere a sole tre settimane dall’inizio del programma. Dopo Eva Grimaldi e Nicola Ventura, anche il compagno di Simona Ventura, nonché futuro marito, il giornalista e scrittore Giovanni Terzi ha detto no al conduttore del GF Vip. La notizia arriva da Dagospia che fa sapere: “Nonostante il suo nome sia dato per certo da molti non ci sarà Giovanni Terzi, lusingato dall’offerta e in ottimi rapporti con Signorini, ma impossibilitato per una serie di ragioni private”. (Continua dopo la foto)























Insomma piovono i no da tutte le parti. Eva Grimaldi, in risposta ad una sua ipotetica partecipazione al GF Vip aveva ironizzato dicendo che l’unica casa in cui sarebbe entrata sarebbe stata la sua. Poi il “no grazie” di Nick Ventura e quello di Alessandra Canale, storica annunciatrice Rai, tra le più amate, che preferirebbe rimanere fedele a mamma Rai. E quel che più preoccupa è che dalla produzione non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale sui nomi dei partecipanti che circolano da tempo. (Continua dopo la foto)

Non c’è alcuna ufficialità, dunque, ma nella casa del GF Vip 2020 dovrebbero entrare, salvo ulteriori colpi di scena, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Fausto Leali ed Elisabetta Gregoraci. Poi si fanno i nomi di ipotetici altri concorrenti, come quello di Maria Teresa Ruta e quello di sua figlia Guendalina Goria. Ora non resta che attendere, certi che altre smentite metterebbero davvero nei guai Signorini e i suoi, considerando che la prima puntata andrà in onda lunedì 14 settembre.

