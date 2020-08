Lui è un amatissimo conduttore televisivo, apprezzato sia dai più giovani che dagli adulti. Stiamo parlando di Filippo Bisciglia, che si è fatto conoscere ancora meglio grazie a ‘Temptation Island Vip’. Ora però ciò che ha deciso di proporre a tutti non riguarda assolutamente un aspetto lavorativo, bensì la sfera privata. Ha voluto ripescare dal passato una bellissima immagine di lui adolescente. La foto postata sul suo profilo Instagram ha riscosso un enorme successo, con i follower impazziti.

L’uomo ha dunque pubblicato un’istantanea in bianco e nero che lo riprende negli anni Novanta. I suoi capelli sono a caschetto, lo sguardo è a dir poco intrigante e il suo sorriso è contagioso. Questo Filippo in versione giovanile ha veramente colpito tutti, infatti si possono leggere una marea di commenti super positivi. Oltre ad apprezzarlo per le sue doti professionali, il bellissimo presentatore Mediaset era già più che affascinante anche a quell’età, annunciata dal diretto interessato. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia a corredo dello scatto, ha semplicemente scritto: “Io a 17 anni”, aggiungendo una risata e l’hashtag #pischello. Tra i tanti messaggi di apprezzamento inviati dalle sue fan, spicca: “Sei sempre bono”. Inoltre, tanti altri hanno iniziato ad associarlo a diversi personaggi. Infatti, c’è chi ha detto che assomigli a Dylan di ‘Beverly Hills’, chi lo ha ritenuto un cantante dei Take That e chi come Massimiliano Varrese ha dichiarato: “Sembra uscito da un film di Pasolini”. (Continua dopo la foto)















Anche se quindi già da diciassettenne colpiva per la sua bellezza, si può comunque affermare senza timore di smentita che oggi, che di anni ne ha 43, il suo fascino è rimasto praticamente intatto. Filippo Bisciglia è adorato dal mondo femminile, mentre lui guarda solamente una donna. Infatti, è legato sentimentalmente da ben 12 anni a Pamela Camassa. Finora non sono riusciti ancora ad avere un bebè, ma non è escluso che possano diventare genitori nei prossimi mesi. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram … io a 17 anni … 😂 #pischello Un post condiviso da Filippo Bisciglia (@filippobisciglia) in data: 18 Ago 2020 alle ore 4:12 PDT

Filippo Bisciglia ha voluto mandare un messaggio ai tanti fan e telespettatori che hanno seguito Temptation Island nei giorni scorsi. Tuttavia se ogni giovedì sera invitava tutti a guardare la puntata, rimanendo a casa davanti allo schermo, in quel suo messaggio è stato di tutt’altro avviso. Ha infatti scritto: “Buon ‘giovedì sera’ a tutti … io esco niente TV…”.

“Succederà presto”. Pierluigi Diaco tiene tutti con il fiato sospeso. L’annuncio in diretta a ‘Io e te’