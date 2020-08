Nei giorni Pierluigi Diaco aveva festeggiato per gli ottimi risultati raccolti da ‘Io e te’. Un risultato che ha messo a tacere tante critiche sulla conduzione del presentatore e zittito tante voci. Pierluigi Diaco, più di ogni altro, è forse il vincitore di questa estata televisiva. Parlano gli ascolti e il gradimento sempre maggiore che la sua trasmissione incontra.

La puntata di oggi, mercoledì 19 agosto, di Io e Te si è aperta molto più tristemente del solito, perché Pierluigi Diaco ha voluto giustamente dare spazio al risvolto tragico di una notizia di cronaca relativa a un fatto che per settimane ha tenuto gli italiani col fiato sospeso, ovvero la sparizione del piccolo Gioele Mondello. Per questo la consueta scaletta è stata un po’ stravolta. Continua dopo la foto















L’intervista all’ospite principale di giornata, Giampiero Mughini, è stata condotta in toni più seri e pacati, alternando il racconto della vita del giornalista a momenti di riflessione sull’accaduto. Successivamente, però, Pierluigi Diaco ha voluto far dono ai telespettatori di un proposito positivo, e così ha fatto un annuncio su Katia Ricciarelli: “Sarà un momento straordinario, nei prossimi giorni la signora Katia Ricciarelli, per la prima volta a Io e Te, si esibirà dal vivo”. Continua dopo la foto















Pierluigi Diaco, nella puntata di oggi di Io e Te, ha sì voluto preparare i telespettatori alla prima esibizione dal vivo di Katia Ricciarelli nel programma, ma senza svelare troppo. Dopo averla definita una sorpresa, però, in realtà il conduttore ci ha fornito qualche anticipazione: “Lo spazio solitamente dedicato alla canzone sarà gestito interamente dalla voce di Katia Ricciarelli, che in studio, qui dal vivo, ci regalerà un momento incredibile”. Continua dopo la foto











Pierluigi Diaco ha anche svelato che già da giorni si sta lavorando meticolosamente perché tutto vada per il meglio. Nella puntata di Io e Te di ieri, Pierluigi Diaco non si era accorto di essere in onda. La puntata di oggi, invece, è stata segnata dal ritrovamento di quelli che potrebbero essere i resti del piccolo Gioele Mondello. Anche per questo l’ospite principale, Giampiero Mughini, ha fatto notare con molto tatto degli errori nel servizio di presentazione su di lui: “Ci sono tre, quattro errori, ma perdonabili: errare humanum est”.

