“Devo tutto a lei”. Barbara D’Urso, stavolta per lei solo lodi di cuore: “Anche di aver potuto allevare mia figlia”

In una lunga intervista su “Novella 2000” Jessica Mazzoli ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta ad accettare la proposta di Barbara D’Urso di partecipare all’ultima edizione del Grande Fratello. Non solo. L’ex fidanzata di Morgan ha parlato anche della figlia, dei suoi progetti futuri, sia in campo professionale che in quello privato ed ovviamente anche della sua storia con uno dei cantautori e musicisti italiani più istrionici in assoluto.

Fin dall’esordio in televisione grazie al talent show X-Factor, dove ha conosciuto Morgan in veste di giudice, Jessica ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatta. Adora la musica punk, il folk e l’hardcore anni ’80. Il suo sogno nel cassetto è poter fare concerti ovunque e nei confronti di Barbara D’Urso ha una particolare riconoscenza: “Se ho potuto far musica – afferma – pagarmi le produzioni, ma anche allevare mia figlia, lo devo a Barbara…”. (Continua dopo la foto)















Nel corso dell’intervista Jessica Mazzoli ha rivelato senza giri di parole perché ha deciso di partecipare alla 16esima edizione del Grande Fratello: “Lo dico senza paura di apparire come un’adulatrice: voglio bene a Barbara d’Urso… È stata l’unica a darmi la possibilità di esprimermi. Non m’interessa chi giudica male la mia scelta di aver partecipato al GF”. Altro motivo di riconoscenza nei confronti della presentatrice è stata la possibilità di replicare in tv a quanto dichiarato dall’ex: “Mi ha sempre concesso il diritto di replica nei confronti di Morgan”. (Continua dopo la foto)















Con il cantautore Jessica ha anche una figlia di 6 anni, Lara, ma i rapporti non sono buoni da tempo. “Finché ci sono i soldi le madri sono contente anche se non vedo le bambine”, aveva accusato Morgan proprio dal salotto di Barbara D’Urso. La stessa Mazzoli ha attaccato recentemente l’ex, colpevole a suo dire di aver iniziato la storia con Alessandra Cataldo nel 2012, quando lei era incinta di Lara: “La loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa, io ancora ventenne e incinta all’ottavo mese di gravidanza” le sue parole. (Continua dopo la foto)









L’esperienza di Jessica Mazzoli al Grande Fratello è stata caratterizzata anche da un malore che la costrinse a lasciare la casa per essere operata d’urgenza di peritonite. Un episodio spiacevole che però le ha permesso di trovare conforto ed affetto, oltre ad un legame speciale con Barbara D’Urso: “Lei e la produzione del Grande Fratello mi hanno seguita e coccolata quando sono stata male dentro la casa” ha affermato Jessica.

Jessica Mazzoli: età, altezza, peso, fidanzato e figli