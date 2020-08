Un colpo duro difficile da digerire. È quello provato da Elenoire Casalegno dopo la sostituzione al timone di ‘Vite da Copertina’ sua e di Giovanni Ciacci. Al loro posto arriverà Rosanna Cancellieri che saprà dare la sua impronta a un programma che, comunque, cambierà moltissimo. Al momento ha molti progetti al vaglio, la bella Elenoire, tra cui anche un libro che non sarà la solita biografia.

"Una punta di amarezza è naturale, ma anche soddisfazione personale di aver raggiunto buoni ascolti. Rosanna Cancellieri darà un'impronta completamente diversa al programma".Spiegava Elenoire Casalegno in una recente intervista a IlGiornale.it. Gli anni '90 erano diversi rispetto a oggi, anche perché "Oggi serve una scatola di malox sul comodino, non sono anni leggeri e spensierati questi", come racconta Elenoire Casalegno, reduce da una stagione di successo con Vite da copertina su Tv8 in coppia con Giovanni Ciacci (quest'ultimo si è sfogato sui social la scorsa settimana).















Ha anche aggiunto che non le appartiene il vedere sempre i lati positivi di ogni cosa. Per ora ha alcuni progetti al vaglio, oltre al libro che sta scrivendo, e "mi hanno sempre affascinato le storie di vita, scavare nella profondità delle persone". E pensare che all'inizio Elenoire Casalegno voleva fare il magistrato vista la sua ossessione per il senso della giustizia.



















Due dei giganti della televisione che Elenoire Casalegno ricorda con maggior affetto sono Raimondo Vianello ("Non esisterà mai un suo erede. Aveva un'ironia macabra a tratti") e Pippo Baudo ("Non mi ha mai trattata da valletta. Un vero femminista della tv"). Elenoire Casalegno nasce il 28 maggio del 1976 a Savona, in Liguria. Trasferitasi ancora adolescente a Ravenna, a diciotto anni – nel 1994 – si iscrive e prende parte a "Look of the year", un concorso per aspiranti modelle.













È il trampolino di lancio verso la tv, visto che poco dopo Elenoire debutta sul piccolo schermo presentando “Jammin'” su Italia 1. Nella sua vita privata, oltre alla relazione con Ringo – padre della figlia, con cui conserva un ottimo rapporto – ed Omar Pedrini, ha avuto relazioni sentimentali con Matteo Malacco, chirurgo plastico, e Vittorio Sgarbi.

