Brutto colpo per Alfonso Signorini. Dopo tante voci belle, arriva quella brutta. E non se lo aspettava

Tutto dovrebbe prendere forma a breve al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Scriviamo dovrebbe perché il cast è ben lontano dall’ancora chiuso ed i nomi ancora per niente confermati. Ma chi sono i Vip che presumibilmente saranno concorrenti del GF Vip 2020? La lista di nomi è lunga e super variegata e ad oggi, nonostante i nomi si sappiano quasi certamente, le uniche certezze che continua a confermare Signorini stesso sono Pupo ed Antonella Elia come opinionisti. Alfonso Signorini, ha segnato il territorio attorno ai due opinionisti, Pupo e Antonella Elia. Quest’ultima reduce da Temptation Island e in mezzo alle critiche social. Secondo il web, infatti, l’addio da applausi di Antonella al fidanzato Pietro Delle Piane, non è stato altro che una montatura per ottenere maggior visibilità. Ma torniamo al Grande Fratello Vip.

Secondo 361 magazine nel lift di Cinecittà entreranno quattordici personaggi famosi. Di sicuro c'è che se i nomi venissero confermati tutti, il cast risulta davvero variegato e scoppiettante. Tra i papabili concorrenti Nicola Ventola ed Eva Grimaldi, ex naufraga dell'Isola dei Famosi ora felicemente sposata con Emma Battaglia. Loro hanno però smentito immediatamente. Nicola Ventola ha rivelato di avere altri impegni, Eva Grimaldi ha semplicemente smentito senza dare giustificazioni. Che non sia forse riuscita a trovare un accordo con il cachet o con qualche clausola contrattuale? Si parla anche di un Fausto Leali nella casa del Grande Fratello Vip 5. Il rumor boom è stato confermato dal magazine "Tv Sorrisi e Canzoni" che ogni anno hai il compito di rendere noti ufficialmente i concorrenti dei vari reality show Mediaset.





























Il nome di Fausto Leali ci fa dubitare della sua futura presenza nella casa più osservata che ci sia, poiché Fausto è un vero e proprio outsider. Invece per quanto riguarda gli altri nomi, nonostante si parli di super Vip, sono comunque ma già più credibili: si parla di un'Elisabetta Gregoraci, della contessa Patrizia De Blanck e di Flavia Vento. Il resto del cast sarebbe pronto a siglare il contratto, tra i Vip più attesi c'è quello di Rocco Siffredi. Abbiamo precisato che Nicola Ventola ed Eva Grimaldi hanno già smentito la loro partecipazione via Instagram, e gli altri? Dovrebbero partecipare le showgirl Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, i cantanti Fausto Leali e Riccardo Fogli, la contessa Patrizia De Blanck, i conduttori Paolo Brosio, Ludovica Pagani e Stefania Orlando.









Ma anche il figlio di Alba Parietti con il fratello di Mario Balotelli, il giornalista Giovanni Terzi e l’influencer Tommaso Zorzi. Nel frattempo, siamo certi solo dei due opinionisti: Pupo e Antonella Elia. Nel parterre femminile Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello VIP, schiera Dayane Mello, modella brasiliana ed ex fidanzata di Stefano Sala, anche lui ex gieffino, Stefania Orlando, conduttrice ed ex moglie di Andrea Roncato, la showgirl Flavia Vento. Ma non è finita qui: la bellissima Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, la contessa Patrizia De Blanck e la speaker radiofonica Ludovica Pagani.

