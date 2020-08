“Sono una traditrice seriale”. La vita in diretta estate: Andrea Delogu e Marcello Masi senza parole. A dirlo proprio “lei”

Nella seconda parte della puntata di oggi de La vita in diretta Estate, Andrea Delogu e Marcello Masi hanno deciso di affrontare un tema sempre più delicato: quello dei tradimenti. Pare, infatti, che, in conseguenza di una nuova sentenza della cassazione, non tutti i tradimenti, all’interno del matrimonio, porteranno a un risarcimento del danno. Lo ha ben spiegato un avvocato matrimonialista in collegamento.

In studio, invece, è stata presente Patrizia De Blanck, noto personaggio televisivo dalle nobili origini. Qualcuno a questo punto si starà chiedendo: cosa ha a che fare una contessa con l'argomento dell'infedeltà? Lo ha spiegato lei stessa ai microfoni de La vita in diretta Estate: "Sono una traditrice seriale. Io lo dico, perché c'è tanta gente che lo fa e non lo dice".















La risposta ha stupito non poco i conduttori, in particolar modo Marcello Masi. Prima ancora che Patrizia De Blanck ammettesse, nella puntata di oggi de La vita in diretta Estate, l'infedeltà che l'ha accompagnata per tutta la vita come un'abitudine, Marcello Masi, appena dopo il servizio di introduzione all'argomento, si è rivolto alla contessa dicendo: "Io non mi permetterei mai di dire queste cose".























E' molto probabile, da quanto abbiamo potuto capire, che il conduttore si riferisse alla stessa confessione che poi Patrizia De Blanck ha fatto in diretta, avendola ascoltata, prima di tutti, fuori dalla messa in onda.



Al termine della puntata di oggi de La vita in diretta Estate, Andrea Delogu ha spiazzato Marcello Masi, il quale, poi, è stato stupito una seconda volta dalle dichiarazioni di Patrizia De Blanck. La conduttrice, invece, se le aspettava: “Lo sapevo che lo avrebbe detto”.

