Le critiche, a una come lei, rimbalzano. Barbara D’Urso non è tipa da farsi prendere dallo sconforto e così è stato anche stavolta. La conduttrice, che dopo un periodo di pausa sta per tornare al timone di una stagione televisiva zeppa di appuntamenti con ben tre programma di guidare, sta passando gli ultimi giorni di vacanza.

Rilassata, in forma smagliante e con un taglio di capelli più corto, Barbara D’Urso si è mostrata al suo pubblico in versione naturale, acqua e sapone, senza trucco, raccogliendo centinaia di commenti in cui è stata molto apprezzata. “Sei bellissima”, “Sembri una ragazzina”, “Sei molto più bella al naturale e senza trucco appari più giovane”: sono questi alcuni commenti che i followers hanno rivolto sui social alla padrona di casa di Pomeriggio 5. Il tempo, quando si tratta di lei, sembra essersi fermato: nonostante i suoi 63 anni Barbara D’Urso è la stessa dei suoi esordi in tv soprattutto quando si mostra senza un filo di trucco e i capelli a onda. Continua dopo la foto















Barbara D’Urso ama molto mostrarsi al naturale facendo impazzire i suoi followers. Il suo viso acqua e sapone piace tantissimo a chi la segue tutti i giorni regalandole il successo degli ascolti di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la D’Urso. In questa torrida estate e prima del suo ritorno in tv Barbara D’Urso si è immortalata al naturale senza neanche l’ombra di trucco. Continua dopo la foto















Sandra Milo ha commentato una recente foto postata dalla conduttrice di Canale 5 alle prese con i suoi irrinunciabili allenamenti: “Che fisico da ragazzina! Semplicemente stupenda!” 😘 Dal 13 settembre torna Domenica Live dopo la chiusura anticipata della scorsa stagione a marzo scorso a causa dell’emergenza coronavirus in Italia. Continua dopo la foto











Barbara D’Urso, oltre che in diretta la sera con Live Non è la D’Urso, torna a sfidare Francesca Fialdini con Domenica Live. Su Rai1, infatti, dopo la consueta puntata di Domenica In con Mara Venier farà il debutto la seconda stagione di Da Noi…A Ruota Libera.

