Cecilia e Belen Rodriguez nel giro di pochi mesi hanno visto naufragare i loro progetti d’amore, rispettivamente con Ignazio Moser e Stefano De Martino. Prima è stata la sorella maggiore a far sapere di essersi separata nuovamente dal danzatore campano, poi, pochi giorni fa, è stata Cecilia ad allontanarsi dal compagno.

Se per Belu l'addio sembra definitivo (anche se si mormora che Stefano starebbe facendo carte false per tentare di ricucire), per Cechu non è detto che il capolinea sentimentale sia giunto a compimento (la situazione con Moser non è affatto rosea; per ora c'è stato lo strappo e resta da capire se è momentaneo oppure no). Nel mezzo delle burrasche si staglia mamma Rodriguez, al secolo Veronica Cozzani, il perno della famiglia.















Poche ore fa su Instagram, la donna ha pubblicato una foto emblematica e delle parole che racchiudono pienamente i valori del 'clan'. "Passano gli anni e si cambia. Però l'essenziale non muta: i Rodri!", ha scritto Veronica a corredo di uno scatto in cui si vede tutta la famiglia riunita con il 'Grazie' di Belen Rodrigue Da papà Gustavo a Cecilia, passando per Jeremias, Belen e mamma Cozzani appunto.















Tutti vicini, abbracciati: un'istantanea che arriva in un momento particolare e che senza troppo girarci attorno conferma ciò che da sempre vanno orgogliosamente dicendo i Rodriguez: passa il tempo e le persone entrano ed escono dalle loro vite (che si chiamino Iannone, De Martino, Moser…), ma la costante rimane la famiglia, sempre e comunque. Un valore che si è visto anche in tv, quando Cecilia e il fratello Jeremias hanno partecipato al Grande Fratello Vip 2.











Mentre Belen e Cecilia si leccano le ferite provocate dalle bizze di Cupido, Jeremias sta attraversando un momento diametralmente opposto, in termini sentimentali. Da diverse settimane ha iniziato a fare coppia con la giovane Deborah Togni. La love story promette bene, con l’argentino che si mostra sereno e contento come non mai. Che il suo cuore abbia definitivamente trovato un nido confortevole in cui ristorarsi e in cui fare grandi progetti per il futuro? Chissà… Tempo al tempo!

