L’anno prossimo Pierluigi Diaco non sarà in onda. Io e te, almeno per ora, non rientra nei piani Rai. Un mistero fitto visto gli alti ascolti che la trasmissione ha registrato e la capacità del conduttore apprezzata dal pubblico. Il motivo per cui Pierluigi Diaco è così apprezzato sta nella sua schiettezza, nel suo modo a tratti duro ma onesto di dire le cose.

Un'altra prova c'è stata oggi, dopo il consueto appuntamento con il Tg1 delle 13.30, c'è stata la consueta anteprima di Io e Te dove Pierluigi Diaco, insieme a Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, dove annunciano ciò che i telespettatori vedranno nel corso della puntata. Peccato che oggi Pierluigi Diaco non si è accorto di essere in onda: "Ma siamo in onda sì o no? Perché non mi avvertite? Vi chiedo scusa". Si è anche sentito un leggero fuori onda, e per questo il conduttore ha chiesto scusa.















Non si è accorto di essere in onda, Pierluigi Diaco, e per questo ha anche chiesto scusa ai telespettatori, dato che hanno anche avuto modo di sentire un lieve fuori onda a Io e Te. Ma d'altronde è il bello della diretta, no? Diaco ha poi annunciato gli ospiti di quest'oggi, ovvero Carla Fracci e suo marito, oltre alle consuete rubriche dedicate ai divi e alle dive del passato e quella dedicata al mondo della lirica.















Giovedì e venerdì Pierluigi Diaco partirà in ritardo, ma non mancheranno gli ospiti di spicco: giovedì ci sarà Enrica Bonaccorti mentre venerdì avrà la possibilità di intervistare Filippo Bisciglia, che imita Franco Califano alla perfezione. La puntata di Io e Te di oggi 18 agosto 2020 si è aperta con Pierluigi Diaco accanto a una signora addetta alle pulizie alla quale ha voluto fare omaggio con un ringraziamento sincero.











“Voglio ringraziarla, perché fate un lavoro faticoso e difficile, e nessuno vi ringrazia mai”. Ha anche voluto scherzare con lei: “Siamo abbastanza puliti? Negli studi televisivi trova cose surreali”, ha concluso Pierluigi Diaco, inutile dire la pioggia di applausi caduta.

