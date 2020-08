L’estate è durata meno del previsto per Gemma Galgani, sempre al centro delle polemiche dopo la storia con Nicola Vivarelli. Per la verità sul loro rapporto bisognerà aspettare poche settimane. Tra qualche giorno Maria De Filippi tornerà a registrare le puntate della nuova stagione di Uomini e Donne e si ripartirà da Gemma Galgani e Sirius Nicola Vivarelli.

Come da qualche anno a questa parte la dama torinese ha sempre salutato il pubblico del dating sentimentale molto seguito di Canale 5 per l’estate ‘innamorata’ e a settembre si è sempre ripresentata in studio single. Potrebbe accadere la stessa cosa anche quest’anno: come riporta il noto settimanale NuovoTv Gemma Galgani e Sirius Nicola Vivarelli si sono lasciati per colpa delle accuse ricevute in merito alla differenza d’età. Continua dopo la foto















Sono mesi che i due non vengono sorpresi insieme e le frasi che si tanto in tanto Nicola scrive sui social non lasciano ben sperare in merito al loro futuro. Una frequentazione durata poco più di tre mesi quella tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli e che si sarebbe interrotta per colpa del pubblico che li ha sempre criticati duramente. Continua dopo la foto















Si sono conosciuti in chat grazie alla versione ripensata per il lockdown di Uomini e Donne, poi si sono incontrati in studio e, nonostante le critiche di chi dubitava della sincerità del 26enne, le premesse parevano buone. La rottura tra Gemma Galgani e Sirius Nicola Vivarelli sembra ormai inevitabile. La giornalista Zuech su NuovoTv ha riferito su Sirius di Uomini e Donne: “Si comporta da spasimante deluso per non avere avuto la sua chance in amore”. Continua dopo la foto













Il giovane ufficiale della Marina mercantile, quindi, soffrirebbe per il due di picche ricevuto da Gemma Galgani. A differenza di Sirius Nicola, Vivarelli Gemma Galgani ha scelto il silenzio e nelle ultime settimane non si è mai espressa sulle dichiarazioni rilasciate sui social e nelle interviste del suo giovane corteggiatore di Uomini e Donne né ha voluto fare il punto sulla loro storia.

Ti potrebbe interessare: “Ma non eri gay?”. Beccato con lei, il super vip italiano esce allo scoperto. Stanno insieme: “Perché sono bisex”