Una notizia che in pochi si aspettavano. A parlare, uno scatto in cui bacia una bellissima ragazza condiviso sui social e a margine del quale è scritto: “Sei l’unica che mi fa diventare un vero galantuomo”. Lei è Adriana Peluso, 30enne di Salerno. Non molti la ricordano, ma ha partecipato anche alla 12esima edizione del Grande Fratello (andata in onda tra il 2011 e il 2012).

Ma non è lei a far discutere, bensì lui che non è legato ad un uomo, come qualcuno avrebbe potuto pensare, bensì a una donna. Parliamo di Giacomo Urtis, il chirurgo dei famosi lo ha rivelato via social. Sotto all'immagine alcuni dei follower di Urtis si sono domandati come sia possibile, visto che in molti erano certi che il bisturi più amato dalle starlette tv fosse omosessuale. In realtà, ha specificato Giacomo, 42 anni, è bisessuale. Un utente gli ha chiesto: "Giacomo ma non eri gay?". Lui ha risposto: "Bisex".















Giacomo Urtis è nato a Caracas il 28 settembre 1977, ha 43 anni di età anche se ne dimostra tanti di meno, visto che su di se ha sperimentato tanto, infatti, si è rifatto tutto, tranne mani e tasta. Prima della partenza per l'Isola, Urtis si è sottoposto anche ad un intervento chirurgico molto innovativo grazie al quale è riuscito ad ottenere un fisico muscoloso nuovo di zecca molto ammirato sulle isolate spiagge dell'Isola dei Famosi 12.















Per quanto riguarda il curriculum di Giacomo Urtis, che potete leggere sul sito ufficiale della sua azienda Dr Urtis Clinic, network di specialisti in Chirurgia Estetica, Dermatologia e Medicina Estetica, dice che Giacomo si è laureato in in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Sassari e si è poi specializzato in Dermatologia e Venereologia.











In pochi anni, Giacomo Urtis grazie alla sua esperienza, bravura e ad un carattere buono, gentile e sensibile riesce a diventare un punto di riferimento dello show business della città della Moda, Milano e della Capitale, Roma. Il Dr. Urtis, è inoltre l’ideatore e il direttore di Dr Urtis Clinic, un network di specialisti in Chirurgia Estetica, Dermatologia e Medicina Estetica, che si divide tra le sedi della clinica a Milano, a Roma, all’Ambulatorio di Londra i Centri per il Dimagrimento in Sardegna.

