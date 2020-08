Francesca Cipriani, la soffiata bomba fa il giro della rete. Per lei un’investitura in piena regola

Nei giorni scorsi l’estroversa Francesca Cipriani ha fatto spaventare tutti i suoi fan. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da ‘Il Sussidiario.net’, il personaggio televisivo non è stato bene in questi giorni e ha temuto che potesse esserci stato qualcosa di serio. Infatti, pare proprio che si sia dovuta sottoporre anche al tampone per capire se avesse contratto il coronavirus. Ma poi fortunatamente è giunto un messaggio rassicurante da parte della giovane, che ha confermato di non essere ammalata.

La Cipriani, dopo aver affermato: "Tanta paura", ha tranquillizzato i suoi fan affermando che è arrivato l'esito del tampone, che è risultato fortunatamente negativo. Anche i suoi ammiratori si sono potuti rasserenare. Adesso però è uscita fuori un'indiscrezione su di lei assolutamente bella, dunque di tenore completamente opposto rispetto alle problematiche di salute. Per lei si profila un'importante esperienza televisiva, che comunque lei ha già fatto nel recente passato.















La prossima edizione de 'La Pupa e il Secchione' è stata ufficialmente confermata, anche se è stato escluso dalla conduzione Paolo Ruffini. Al suo posto ci sarà il comico Andrea Pucci. Nelle ultime settimane si era vociferato del fatto che anche il personaggio televisivo potesse essere non riconfermata, ma adesso sono giunte informazioni completamente differenti che la faranno felice. A fornire questa soffiata bomba è stato Francesco Fredella durante 'La famiglia giù al nord' su RTL 102.5.















A quanto pare, la Cipriani ci sarà eccome al fianco del comico milanese: "Vi do l'ultima bomba: l'indiscrezione è che c'è già il contratto pronto per la Pupa e il Secchione insieme ad Andrea Pucci, nessuno lo sa e io ve lo dico!". Manca dunque solamente l'ufficialità per averne la certezza, ma Fredella ne è convinto al 100%. Per Francesca una riconferma importantissima nella trasmissione che l'ha resa maggiormente celebre a livello nazionale. I telespettatori sono adesso entusiasti.









In attesa di sapere se davvero farà parte de ‘La Pupa e il Secchione’, Francesca Cipriani si è goduta delle fantastiche vacanze con Elena Morali. Quindi, questo potrebbe essere stato l’ultimo momento di estremo relax prima di fiondarsi nella nuova avventura con il programma che andrà in onda su Italia 1. Non resta che attendere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

