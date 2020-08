Nelle settimane scorse si era tornato a parlare di una delle vicende di gossip che più ha appassionato l’Italia, la rottura tra Alena Seredova e Gigi Buffon, che perse la testa per Ilaria D’Amico. Se ne tornava a parlare sul Corriere della Sera, che sei anni dopo ripercorre quei giorni, le voci e poi le foto del portiere e della conduttrice di Sky Sport che le confermarono, quelle voci.

Nel suo pezzo, Candida Morvillo ricordava la compostezza e la discrezione con cui la Seredova affrontò l’intera vicenda: nessun commento, nessuno sfogo. Fece trapelare soltanto un’unica frase, che le era stata attribuita, dunque non pronunciata in prima persona: “Si è innamorato, che ci posso fare”. Parole che spazzarono via tutta la retorica che poteva circondare quella vicenda, tanto che in molti si spesero nell’elogio della Seredova, che tempo dopo fu ringraziata anche dallo stesso Buffon per un comportamento così forte, maturo, impeccabile. Continua dopo la foto















Punto focale di Alena Seredova è sempre stata la famiglia. Alena Seredova avrebbe tanto desiderato che i suoi genitori potessero esserle accanto nel periodo seguito al parto, per aiutarla a gestire la situazione. Eppure Alena Seredova è stata felice che il governo abbia tenuto per tutto il tempo necessario le restrizioni sui viaggi internazionali, rendendo impossibile l’arrivo di mamma Jitka e papà Bohuslav a Torino la scorsa primavera, quando è venuta al mondo la piccola Vivienne Charlotte (nata il 19 maggio). Continua dopo la foto















Adesso però i genitori dell’ex modella sono nel Bel Paese. Più precisamente in Versilia, dove hanno raggiunto la 42enne e il resto della famiglia. E’ stata la stessa Alena a pubblicare sul suo profilo Instagram una foto in cui appare con tutti i suoi cari al mare, con un sorrisone a 32 denti sul viso. Nell’immagine si vedono mamma, papà, il compagno Alessandro Nasi, i figli avuti insieme all’ex marito Gigi Buffon. Continua dopo la foto











Ovvero Louis Thomas, 12, anni e David Lee, 10, e ovviamente la piccola Vivienne Charlotte, vicina ai 3 mesi di vita. Accanto allo scatto, realizzato nella villa dove Alena sta trascorrendo le vacanze, ha scritto: “Finalmente babi & deda”. Babi e deda sono i nomi con cui in ceco si indicano la nonna e il nonno.

