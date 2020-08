La Rai ha ufficializzato i suoi palinsesti televisivi, in vista della stagione autunnale. Tante le conferme e altrettante anche le esclusioni. Non a caso forti polemiche ci sono state da parte ad esempio di Salvo Sottile e Pierluigi Diaco, che non sono stati riconfermati alla guida dei rispettivi programmi. Una bellissima notizia riguarda invece la conduttrice Eleonora Daniele, che dopo aver avuto l’immensa felicità di diventare mamma è pronta a ritornare nel piccolo schermo.

Manca meno di un mese all'inizio di Storie Italiane 2020/2021, la prima edizione che Eleonora Daniele condurrà da mamma. Proprio così. Come tutti i telespettatori di Rai1 sicuramente ricordano, la scorsa stagione di Storie Italiane si è chiusa in anticipo proprio per via del parto di Eleonora Daniele, che la sera di lunedì 25 maggio è diventata mamma di Carlotta, venendo sostituita, per i due giorni successivi, dai colleghi di Unomattina.















Da Elisa Isoardi e, successivamente, da Marco Liorni con l'edizione quotidiana mattutina di Italia Si. E ora, trascorsa la sua prima estate da mamma, Eleonora Daniele è al lavoro per la preparazione della nuova edizione di Storie Italiane. Non è ancora chiaro se Storie Italiane ripartirà il 7 o il 14 settembre: la data ufficiale sarebbe quella di lunedì 7, ma c'è chi parla di un possibile slittamento dell'inizio di tutti i programmi di Rai1 a lunedì 14.















Se fosse proprio il 14 settembre la data d'inizio della nuova edizione di Storie Italiane, Eleonora Daniele si ritroverebbe in onda proprio nel giorno dell'anniversario del suo matrimonio con Giulio Tassoni. Sarebbe quindi per lei una bellissima coincidenza, unita alla prima volta in tv da mamma. I due, lo ricordiamo, si sono sposati sabato 14 settembre 2019.











Intanto, aspettando il ritorno di Storie Italiane, Eleonora Daniele si gode la maternità e le vacanze con il marito Giulio e la figlia Carlotta. Eleonora Daniele aveva raccontato a Mara Venier: “L‘ho chiamata Carlotta Pia, proprio perché è nata il giorno di Padre Pio. Sono molto legata alla figura di Padre Pio e non ti nego che qualche preghierina l’ho fatta proprio a lui per avere un figlio, è una figura molto importante per la nostra famiglia”. Eleonora aveva anche affermato di non aver passato bei momenti durante la gravidanza.

