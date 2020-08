“Tutto un altro uomo”. Fedro Francioni, com’è diventato e cosa fa oggi l’ex ragazzo ‘strano’ del GF3

I concorrenti delle prime edizioni del Grande Fratello sono rimasti nel cuore e nell’immaginario collettivo di milioni di italiani. C’è chi ha fatto carriera nel mondo dello spettacolo, come Luca Argentero oggi attore, del giornalismo come Eleonora Daniele, chi ha trovato la sua collocazione in politica, come Rocco Casalino, oggi portavoce del Premier Conte, mentre molti naturalmente sono scomparsi dai radar e tornati alle loro vite.

Ricordate, ad esempio, Fedro Francioni? Il simpatico col viso buono che nella casa del GF numero 3 era riuscito a creare un'atmosfera giocosa ed empatica e purtroppo costretto ad uscire anticipatamente per un lutto familiare, dopo una fugace apparizione al salotto di "Pomeriggio 5", ospite di Barbara D'Urso, oggi appare come un uomo molto cambiato. Non ha raggiunto il successo di altri suoi colleghi della terza edizione, ma ha realizzato comunque molti dei suoi sogni e cambiato completamente aspetto fisico.















A 16 anni dalla sua ultima apparizione nel Grande Fratello Fedro appare nei suoi profili social trasformato, dimagrito e con una lunga barba. Fedro Francioni, a 50 anni, è oggi un uomo realizzato, ha un figlio di tre anni dall'attuale compagna e lavora come speaker radiofonico per una emittente veneta. Certo il suo sorriso e i suoi modi felpati da "gattone" che tanta simpatia ed affetto negli spettatori gli hanno procurato sono rimasti gli stessi.















Come sia riuscito a perdere tanti chili lo ha spiegato lo stesso Fedro ai microfoni di Barbara D'Urso: "Ho un bimbo di tre anni: è la dieta migliore, corri tutto il giorno e gli stai dietro". Il piccolo si chiama Gianfilippo e lo troviamo spessissimo sul profilo Instagram di Fedro, segno di un fortissimo legame. L'ex concorrente del Grande Fratello è, inoltre, felicemente impegnato da diversi anni.









Nato a Terni il 26 luglio 1969, Fedro è figlio di una dietologa e di un geologo e prima di iniziare la sua avventura nel Grande Fratello ha praticato rugby a livello agonistico per 15 anni, prima con il CUS Roma e poi in serie B con il Reggio Emilia. Dopo aver abbandonato il mondo dello televisione ha iniziato a lavorare, sei anni fa, per una emittente veneta, Radio PiterPan. Fedro è uno che ama prendere la vita con filosofia, d’altronde la stessa partecipazione al Grande Fratello era avvenuta per una scommessa con un’amica, dopo essere stato lasciato sull’altare dalla fidanzata.

