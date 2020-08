Una notizia che era nell’aria e che adesso si concretizza. Per Pierluigi Diaco si apre una stagione difficile. Non sono bastati gli ascolti, i record e un fiume di applausi per strappare un anno in più. Con sommo dispiacere del pubblico che dal lunedì al venerdì è solito trascorrere delle ore insieme a Pierluigi Diaco e al suo Io e Te, nei palinsesti Rai 2021 non ve n’è traccia. La notizia ha mandato in subbuglio i fan e incendiato i social che hanno mostrato tutto il loro disappunto.

Il futuro per Pierluigi Diaco è incerto tanto che alcune settimane fa ha dichiarato durante la trasmissione che fino al 4 settembre sarà impegnato con Io e Te, e poi potrà avere tutto il tempo necessario per leggere le migliaia di lettere che riceve da parte dei telespettatori. Dato però che alcuni siti e riviste hanno indicato la data del 14 settembre come data d'inizio ufficiale per le trasmissioni Rai, non si esclude un prolungamento di una settimana per Io e Te (almeno fino a venerdì 11 settembre).





























A detta di Pierluigi Diaco lo spazio della lirica a Io e Te sta andando benissimo in termini di ascolti e nonostante la concorrenza rappresentata da Canale 5 faccia praticamente il doppio, lui pare essere soddisfatto. Andrà in onda fino al 4 settembre (anche se è possibile un prolungamento) e il 2021 è attualmente un'incognita: verrà rinnovato oppure il pubblico dovrà dirgli addio in maniera ufficiale?









Nel frattempo Pierluigi Diaco si è lasciato sfuggire durante una sua diretta che lo spazio dedicato alle canzoni e alle immagini diventerà presto un format; magari proposto il prossimo anno in seconda serata? Ma cosa succederà a Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo dopo la chiusura di Io e Te? La Regina della Lirica si riposerà in seguito a questo impegnativo ruolo quotidiano.





E poi un suo grande desiderio è quello di realizzare un film sulla sua vita, mentre il Custode del Gossip che Fu continuerà a lavorare dietro le quinte nei programmi di Maurizio Costanzo Show. Sicuramente si porteranno dentro al cuore l’esperienza con Io e Te di Pierluigi Diaco (Samanta Togni ha fatto una rivelazione proprio su di lui).

