Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei concorrenti delle prossima edizione. A svelare in anteprima la lista dei partecipati del reality che per il secondo anno di fila sarà guidato da Alfonso Signorini, è stato il magazine 361. Per il momento – salvo cambiamenti improvvisi – sono quattordici i concorrenti scelti dalla produzione del reality show. Tra questi tanti nomi che circolano da tempo, come quello di Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck, ma anche alti personaggi del tutto inediti quali Nicola Ventola e Giovanni Terzi, il futuro sposo di Simona Ventura.

Nel cast femminile troviamo: la modella brasiliana Dayane Mello, la presentatrice tv Stefania Orlando, la soubrette Flavia Vento, la showgirl Elisabetta Gregoraci, la Contessa Patrizia De Blanck, l’attrice Eva Grimaldi e la speaker radiofonica Ludovica Pagani. Continua dopo la foto















Nel cast maschile compaiono: il web influencer Tommaso Zorzi, il giornalista Paolo Brosio, il figlio di Alba Parietti Francesco Oppini, il fratello di Mario Balotelli Enock Barwuah, il cantante Riccardo Fogli, l’ex calciatore Nicola Ventola e lo scrittore e giornalista nonché futuro marito di Simona Ventura Giovanni Terzi. Il Grande Fratello Vip 2020 partirà il 14 settembre e avrà un doppio appuntamento settimanale: andrà in onda sia di lunedì sia di venerdì. Molto probabilmente non ci sarà il pubblico in studio per via delle nuove regole anti-Coronavirus. Continua dopo la foto















Tanti i personaggi che hanno detto no alla proposta di Alfonso Signorini: tra questi gli attori Gabriel Garko e Andrea Roncato, che preferiscono concentrarsi su progetti cinematografici e televisivi. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un coinvolgimento di Chiara Nasti, Matilde Brandi e Claudia Galanti ma questi nomi non appaiono oggi tra quelli definitivi. Continua dopo la foto











Piccola curiosità: Paolo Brosio e Riccardo Fogli hanno già fatto un reality show insieme. Nel 2019 hanno preso parte all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Una edizione travolta dalla polemica per il presunto tradimento della moglie dell’ex cantante dei Pooh. Una storia che ha spaccato in due l’opinione pubblica e portato la Marcuzzi a chiedere pubblicamente scusa a Fogli. Pure Dayane Mello ha preso parte all’Isola dei Famosi nel 2017 e in Honduras ha vissuto un breve flirt con l’inviato Stefano Bettarini. Eva Grimaldi ha fatto invece coming out sull’Isola dei Famosi 2016.

