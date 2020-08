Sono stati in molti a puntare il dito sui social contro Elettra Lamborghini per aver scelto di esibirsi in una discoteca, nonostante il rischio di nuovi focolai di covid-19 sia sempre in agguato. Le accuse facevano spesso riferimento anche alla decisione del dj Gigi D’Agostino di sospendere i live, in contrapposizione a quella di Bob Sinclair che ha deciso di andare avanti.

Al concerto di Elettra Lamborghini a Gallipoli la notte di Ferragosto l’atmosfera era più incandescente che mai. Schiere di giovani sotto il palco ballavano sui ritmi travolgenti della Twerking Queen… in barba al distanziamento sociale e all’obbligo di mascherina. Molti di loro, come mostrato dalle immagini sul maxi schermo o postate dagli utenti su Instagram, hanno rinunciato alle misure di sicurezza previste per contrastare il coronavirus, preferendo scatenarsi in tutta libertà. Una bufera social si è abbattuta sulla cantante, che ha deciso di cancellare tutte le prossime date. Continua dopo la foto















Lo ha annunciato la stessa cantante in un tweet che in venti minuti ha già raccolto oltre mille like. “Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid… riconosco che non è il momento”, ha cinguettato Elettra Lamborghini “Ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti, ma non siamo ancora pronti”. E proprio oggi ci sarà un vertice tra il ministro della Salalute Roberto Speranza e le Regioni sul tema delle discoteche e del richio Covid. Continua dopo la foto



















Intanto, scrive l’Adige, avventori senza mascherina, assembramenti e mancato rispetto delle norme anti-Covid sono costati la sospensione di 5 giorni di sospensione dell’attività alla discoteca ‘King’Club’ di Jesolo, una delle più note della località veneziana. Lo ha deciso la Questura dopo i controlli eseguiti nella serata e la notte di Ferragosto. L’ispezione è stata condotta dalla squadra della divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura di Venezia. I poliziotti hanno riscontrato assembramenti di persone senza mascherina, sia in coda per entrare nel locale, sia all’interno, sulla pista da ballo e intorno ai tavoli.Continua dopo la foto











Accertato quindi che non era rispettato il distanziamento sociale e che molti ragazzi non utilizzavano in modo corretto le mascherine, gli agenti hanno applicato la sanzione prevista dalla nuova ordinanza regionale del 14 agosto, in vigore dalle ore 13 di ieri, con la sospensione dell’attività per 5 giorni. Una sanzione che la norma dispone obbligatoriamente, una volta verificati i presupposti.

