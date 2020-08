“Da oggi basta”. Ciavy e Valeria, è lei a vuotare il sacco: impossibile, stavolta, fraintendere

Ciavy e Valeria Liberati, l’annuncio ai fan arriva del tutto inaspettato. Per molti la loro storia d’amore non avrebbe mai concesso a loro stessi passi indietro e un ritorno di fiamma. Ma come spesso accade, il tempo sembra riuscire a risanare ferite anche molto profonde, e i due concorrenti di Temptation Island sono il simbolo evidente che nella vita può davvero accadere.

Una relazione, la loro, che soprattutto in Valeria sembrava non concedere ulteriore spazio ai ripensamenti. Due caratteri forti, due temperamenti determinati a difendere a entri stretti la propria verità. Il clima di tensione e di privazione decisamente accentuato durante la permanenza sull’isola sembrava aver rappresentato la prova schiacciante che la relazione non avrebbe più trovato i presupposti per proseguire. (Continua a leggere dopo la foto).















Nessuno avrebbe scommesso in un loro ritorno di fiamma, ma nuove consapevolezze e un periodo, seppur non troppo lungo, vissuto l’uno distante dall’altra sembrano aver apportato nuova energia alla relazione. I due non hanno più trovato scuse per rendere partecipi i fan della decisione presa di comune accordo. Lo afferma Valeria durante una storia su Instagram: “Alcune persone potranno pensare che io sia incoerente, però mi stava a cuore dirvi in prima persona come stanno ad oggi le cose”. (Continua a leggere dopo la foto).















“Uscita da Temptation abbiamo avuto modo di parlarci più volte e di chiarire l’uno all’altro quanto il nostro percorso sia servito ad entrambi. Sono una donna diversa, che non accetterebbe mai più nessun tipo di vincolo e restrizione. L’amore per me stessa verrà sempre prima di tutto. Ma sono anche una donna che ha ricevuto tanto amore da questa persona che a sua volta ha imparato tantissimo da questa esperienza”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









E infine: “Capire i nostri errori e il male che ci siamo fatti in questo momento è la cosa più importante. In questo periodo ho avuto modo di rivedere in lui quello che era un tempo. E non mi sento di vivere il resto della mia vita con un grande rimpianto, cioè quello di non averci riprovato. Il tempo tutte le risposte a me, a lui e a tutti voi. Vi mando un bacio grande”. Ci riprovano, dunque, ma a precise condizioni.

“Vigliacchi!”. In fiamme l’auto di Serena Enardu, gli investigatori al lavoro sul caso