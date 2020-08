Francesca Fialdini è felicemente fidanzata da qualche tempo. Nelle interviste dell’ultimo periodo la conduttrice Rai non ha mai nascosto di vivere una storia d’amore importante e assai passionale. La 40enne ha però preferito non rivelare mai il nome del fortunato. Una scelta fatta per proteggere la sua privacy. Ora è Dagospia a svelare a tutti il nome del compagno della Fialdini. Stando alle indiscrezioni raccolte dal portale la padrona di casa di Da noi… a ruota libera è impegnata con Milo, un noto odontoiatra di Lecco.

Una persona che la bionda presentatrice conosce da anni tanto che qualche mese fa ha menzionato questo nome parlando del suo primo amore. Amore a gonfie vele e carriera non da meno. Partirà fra circa un mese la nuova edizione di Da noi a ruota libera.















Il fortunato programma della domenica pomeriggio di Rai1, in onda tra la fine di Domenica In e l'inizio de L'Eredità, che nella passata stagione ha ottenuto sempre ascolti molto alti, a volte superando anche l'agguerrita concorrenza di Domenica Live condotta da Barbara d'Urso. Un successo che forse in tanti non si aspettavano, come ha lasciato intendere Francesca Fialdini nell'ultima puntata, trasmessa il 14 giugno.















E proprio grazie al successo ottenuto, Da noi… a ruota libera, com'è noto da tempo, avrà una seconda edizione, in onda nello stesso formato della prima: dalle 17.35 alle 18.40 ogni domenica sulla prima rete, motivo per il quale in questo periodo Francesca Fialdini si sta dividendo tra vacanze e lavoro per la realizzazione delle nuove puntate.











Dovrebbe ripartire il 13 settembre Da noi a ruota libera (dal 2 agosto riproposto in versione ‘il meglio di…’ per due ore a partire dalle 14.00), come gli altri programmi domenicali di Rai1. Intanto, in attesa della nuova edizione di Da noi… a ruota libera, Francesca Fialdini si gode l’estate, reduce dal successo delle altre trasmissioni da lei condotte nella passata stagione tv, ossia Fame d’amore e Così è la vita, entrambe in onda su Rai3.

