Brutte notizie per Flavio Insinna, la voce rimbalza nei corridoi Rai. Cosa sta succedendo

Flavio Insinna, l’indiscrezione prende sempre più spazio. Una data all’orizzonte per L’Eredità, ma ancora tanti i dubbi che circolano a riguardo. Il prossimo 28 settembre dovrebbe avere inizio la nuova stagione del programma, ma con qualche radicale cambiamento. Una ripartenza per la nuova stagione televisiva del programma che sembra trovare fatica. E il caldo, questa volta c’entra ben poco.

Se da un lato è stato concesso qualche giorno in più alla conduzione di Marco Liorni per Reazione a catena, dall'altro lo slittamento per L'Eredità sembra essere inevitabile. A tal proposito non è ancora sopraggiunta una conferma in grado di spazzare via ogni dubbio, ma il rischio esiste. Dopo le due ultime stagioni del quiz show e il successo indiscutibile, Flavio Insinna non avrebbe alcun dubbio nel garantire la sua presenza; eppure i cambiamenti sembrano essere all'ordine del giorno. Con la messa in onda nella stessa fascia oraria di Reazione a catena, Flavio Insinna si è 'accontentato' della prima serata.















A questo punto la domanda è lecita: L'Eredità riprenderà con la nuova stagione il prossimo 28 settembre? Condizionali che faticano a spazzarsi via e il pubblico non fa altro che attendere che sia proprio il conduttore a porre chiarezza in merito. Il motivo andrebbe scovato nella scorsa stagione, e più precisamente a un errore commesso durante il quiz. Alla domanda su quale fosse la capitale di Israele, il conduttore non si è trovato d'accordo con gli autori.















Infatti se Flavio non ha titubato nel rispondere che la capitale fosse Tel Aviv, a indicare Gerusalemme furono proprio gli autori. Fecero seguito le scuse in diretta del conduttore, ma la questione non si fermò lì. Infatti il tribunale ha chiesto alla Rai un' ulteriore rettifica. Rimane il fatto che senza Flavio Insinna il programma per molti non sarebbe più lo stesso. Dopo Amadeus e Carlo Conti, passando dall'indimenticabile Fabrizio Frizzi, per Flavio la traiettoria è ormai tracciata.









Dunque l’arcano rimane ancora da rivelare, anche se come ogni anno il pubblico conosce alla perfezione la vita del quiz show. Volendoci attenere alla ‘regola’, il mese di settembre è sempre stato il punto da cui fare ripartire la stagione, per poi vederla proseguire indisturbata fino all’estate. Ma questo, anche per la televisione, non è stato il solito anno. E le sorprese potrebbero non finire ancora.

