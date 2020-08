Quando si era presentata sulle scale dell’Ariston aveva fatto strabuzzare gli occhi a tutti. E i paragoni si era erano sprecati. Paragoni importanti per Madalina Ghenea, arrivata a scomodare miti della bellezza italiana come Sophia Loren, per la quale almeno in amore non c’è però pace. La modella, attrice e produttrice rumena è di nuovo single dopo aver vissuto una storia d’amore importante con il connazionale Matei Stratan.

I due hanno avuto una figlia tre anni fa ed erano pronti a sposarsi ma poi all’improvviso il matrimonio è saltato. Il rapporto tra Madalina e Matei si è bruscamente interrotto e la Ghenea ha preferito non parlarne fino ad oggi. In una lunga intervista a Confidenze la 31enne ha spiegato cosa non ha funzionato nella sua relazione con il milionario, rampollo di una delle famiglie più ricche e prestigiose della Romania. Continua dopo la foto















“Con il padre di Charlotte avevamo pensato al matrimonio ma non è facile gestire un rapporto a distanza. D’altronde, quando ci siamo conosciuti Matei, che ha un’azienda in Romania, sapeva che il mio lavoro e la mia vita sono in Italia. Anche se ho voluto che Charlotte nascesse nel mio paese, così nonni, bisnonni e zii potevano vederla”, ha dichiarato Madalina Ghenea a Confidenze. Continua dopo la foto



















“Oggi sogno un uomo che sappia lottare per la coppia, che rispetti il mio lavoro e di cui avere stima. Insomma, sto aspettando di trovare la persona giusta”, ha aggiunto la giovane. Oggi quindi Madalina vive in Italia con la figlia Charlotte, che è una bimba vivace e piena di energie. La Ghenea l’ha definita un vero e proprio miracolo visto che in passato i medici ripetevano che difficilmente la modella sarebbe riuscita a rimanere incinta. Madalina segue personalmente la figlia – con l’aiuto della madre, ex veterinaria, che si divide tra Italia e Romania – e con lei condivide la passione per la musica e lo spettacolo. Continua dopo la foto











Ora Madalina Ghenea è single e ha vissuto tante storie che l’hanno fatta soffrire parecchio. In passato ha amato due divi di Hollywood – Gerard Butler e Michael Fassbender – e lo stilista Philipp Plein. Dopo la fine del rapporto con Matei Stratan – che resta indissolubile per via della presenza della piccola Charlotte – Madalina è stata avvistata con l’imprenditore Leonardo Del Vecchio. Un breve flirt che la Ghenea ha dimenticato in fretta, tanto che ora è alla ricerca della persona giusta che sia in grado di amare pure la sua bambina.

