Un anno, quello appena trascorso, che Federica Panicucci ha vissuto pericolosamente. Al momento dello scoppio della pandemia infatti la conduttrice ha lasciato il timone di Mattino 5, motivo: la direzione ha deciso che Marco Bacini sarebbe dovuto andare avanti da solo. Spazio alla cronaca e meno al gossip e alla leggerezza, caratteristiche incarnate proprio da Federica Panicucci.

Che oggi si prende una bella rivincita per la gioia di tanti fan. Federica Panicucci si sta godendo le meritate vacanze dopo una stagione lavorativa decisamente intensa. La conduttrice al momento sta trascorrendo l'estate insieme al compagno Marco Bacini, pronta per tornare a settembre, precisamente lunedì 7, al timone di Mattino 5. Per la conduttrice di Cecina l'edizione 2020/21 del rotocalco mattutino di Canale5 sarà importante. Federica Panicucci, che ha esordito nel 2009 a Mattino Cinque, taglierà il nastro della 12° stagione.















Dodici anni che hanno visto la presentatrice come presenza fissa del programma, mentre la sua spalla maschile è cambiata di anno in anno. A Paolo Del Debbio infatti si sono alternati nel 2013 Federico Novella e nel 2016 Francesco Vecchi, che condurrà anche l'edizione 2020/2021 di Mattino 5 con Federica Panicucci.















La formula di Mattino 5 resterà la stessa con un susseguirsi di momenti di cronaca e approfondimenti politici, a cura di Francesco Vecchi, e tante new di attualità con Federica Panicucci che condurrà la seconda parte del programma da sola, dedicando spazio anche alla cronaca rosa. Al momento Federica Panicucci si sta godendo le vacanze estive con il compagno Marco Bacini e i figli in Toscana in attesa di tornare in studio a Milano per riprendere le redini di Mattino 5.











“La mia bella estate italiana”. Sono state queste le parole di Federica Panicucci su Instagram. La conduttrice di Mattino 5 ha sottolineato che questa estate passerà le vacanze esclusivamente in Italia. Una scelta dettata molto probabilmente dall’emergenza coronavirus, dalla voglia di evitare rischi, ma anche di risollevare il turismo nel Bel Paese. Insomma le Maldive, meta estiva molto gradita a Federica Panicucci, che di recente ha ricevuto un messaggio inaspettato da Bacini, dovranno aspettare ancora un po’.

