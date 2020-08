Solo ieri Pierluigi Diaco aveva festeggiato per gli ottimi risultati raccolti da ‘Io e te’. Un risultato che ha messo a tacere tante critiche sulla conduzione del presentatore e zittito tante voci. Pierluigi Diaco, più di ogni altro, è forse il vincitore di questa estata televisiva. Parlano gli ascolti e il gradimento sempre maggiore che la sua trasmissione incontra.

Puntata dopo puntata, infatti, l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi ha saputo intrattenere e regalare ai suoi telespettatori delle ore di intrattenimento davvero imperdibili. E lo ha fatto anche nel corso della diretta di oggi, di Venerdì 14 Agosto. Dopo un'emozionante ed incredibile intervista a Gabriella Farinon e prima di passare allo spazio dedicato alla lirica e a Katia Ricciarelli, la colonna portante si è lasciato andare a delle parole davvero inaspettate.















Appena terminata l'intervista a Gabriella Farinon e prima di passare all'ampio ed interessantissimo spazio alla lirica e alla immensa Katia Ricciarelli, Pierluigi Diaco si è lasciato andare a delle parole più che inaspettate nel corso della diretta di Venerdì 14 Agosto di Io e Te. 'Quest'oggi lascerò lo studio'. Come consueto, infatti, è giunto il momento di fare ascoltare al pubblico da casa una canzone che ha fatto la storia della musica nostrana.















Eppure, per quest'ultima puntata della settimana, il conduttore ha deciso di non ascoltarla 'in piccionaia', bensì di abbandonare momentaneamente lo studio. Non voglio distrarre il pubblico a casa dall'ascolto di un testo, di un'esecuzione veramente eccellente', ha detto Pierluigi Diaco prima di far trasmettere il video del singolo 'I can't make you love me' di Bon Iver.











Durante la puntata di Io e Te di eiri 3 agosto Pierluigi Diaco ha intervistato Manuela Villa e come nel sue stile, nel porle alcune domande, si è avventurato in alcune digressioni. Una di queste ha portato dritti dritti ai talk di Barbara d’Urso, la regina Mediaset di Canale 5 di cui il giornalista è stato ospite in passato. Anche la Villa ha calcato gli studi ‘d’ursiani’ in tempi non sospetti. E qui casca l’asino. Ma si proceda con ordine. Cosa ha detto di preciso il conduttore del servizio pubblico? “Abbiamo tutti frequentato una televisione che ci piaceva poco. Ovviamente facendo questo mestiere uno lo fa anche per guadagnare e per rispettare i contratti”, le parole di Diaco.

