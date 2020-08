Claudio Lippi, dopo la chiusura della Prova del Cuoco un’altra batosta. Delusione totale per lui

Claudio Lippi è stato protagonista de ‘La Prova del Cuoco’ insieme alla conduttrice televisiva Elisa Isoardi. Il programma Rai però è stato praticamente cancellato, lasciando spazio alla nuova trasmissione di Antonella Clerici, che si dedicherà sempre di cucina. La Isoardi è in attesa di novità per il suo futuro professionale e non se la passa sicuramente bene nemmeno lui. C’è infatti totale incertezza su ciò che potrebbe fare da settembre in poi e l’ipotesi più plausibile è negativa.

All'orizzonte non si prefigurerebbero grosse novità, quindi c'è davvero il rischio che possa restare del tutto fermo. Nel recente passato ha fatto intendere che ovviamente non esistono soltanto la Rai e Mediaset e che ci sono altre emittenti tv che potrebbero volerlo, ma notizie positive sulla possibilità di sottoscrivere un contratto non ce ne sono. Potrebbe dunque restare a riposo, sperando che nei prossimi mesi qualcosa si possa comunque muovere per ridargli vigore lavorativo.















Elisa invece non ha ancora un suo programma da condurre, ma sarà all'opera nella nuova edizione di 'Ballando con le stelle' di Milly Carlucci, dove parteciperà in veste di concorrente. Lippi naviga ancora a vista, anche se in altre dichiarazioni ha anche affermato che non gli dispiacerebbe totalmente la possibilità di rifiatare e dunque di non lavorare per un po' di tempo. Non è nemmeno da escludere che se la Isoardi riuscirà ad ottenere un suo format, potrà contattarlo per averlo come spalla.















Nei giorni scorsi Claudio Lippi ha comunque annunciato che sta lavorando alacremente per partecipare al Festival di Sanremo 2021, che sarà nuovamente condotto da Amadeus dopo lo straordinario successo della scorsa edizione. All'Adnkronos ha rilasciato un'intervista nella quale spiega nel dettaglio quali sono le sue intenzioni e aspettative derivanti dalla kermesse musicale italiana. Ha confessato che prima di passar a miglior vita vorrebbe salire sul palco dell'Ariston.









Ha comunque precisato che non vuole assolutamente alcun favoritismo, infatti parteciperà regolarmente ai casting, come tutti gli altri cantanti, dopo aver inviato il brano musicale. Non è spaventato dalle varie dinamiche delle case discografiche, che rischiano di escluderlo da Sanremo. Ha aggiunto che “voglio pensare che l’iter sia corretto” per la selezione degli artisti.

