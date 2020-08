“Fuori Ilaria D’Amico, dentro lei”: chi è la bellissima conduttrice (col marito famoso) che prende il suo posto

Dopo tanti anni, per Ilaria D’Amico è arrivato il momento di cambiare. Di “voltare pagina”, come spiega lei in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera che ha fatto presto il giro di siti e quotidiani. La novità è che la giornalista sportiva ha scelto di non occuparsi più di sport e di calcio per affrontare nuove sfide professionali dopo ben 23 anni trascorsi da cronista di successo.

Una notizia che ha sicuramente lasciato i fan senza parole. Dopo l’addio di Ilaria D’Amico al mondo del calcio, nelle ultime ore corre veloce in rete la news. A sostituirla per la Champions League ci penserà molto probabilmente Anna Billò, giornalista sportiva, che ha avuto modo di farsi conoscere e brillare di propria luce su Sky. (Continua a leggere dopo la foto).















Per carattere simili e per formazione anche, la Billò sembra essere la sostituta ideale. Una donna che ama lo sport al punto da averlo preso come sposo. Stiamo parlando di Leonardo, ex calciatore e allenatore, da cui è legata da anni. E il nome della candidata fa così capolino in lista su La Gazzetta dello Sport, dove il volto della rubrica Euro Calcio Show sembra qualificarsi al primo posto. (Continua a leggere dopo la foto).















Classe 1976, Anna Billò abbraccia la professione come giornalista professionista nel 2006, per prendere in da subito la strada che poi la condurrà ad occuparsi del mondo sportivo. E la collaborazione con Sky spicca il volo proprio in quei anni, portando ad alta quota il suo nome e la sua capacità di intrattenere il pubblico sul piccolo schermo. (Continua a leggere dopo le foto).









Non solo una donna in carriera, ma anche moglie e mamma. Sposa Leonardo nel 2013 a Palazzo Marino a Milano, con cui darà alla luce anche due splendidi bambini, Tiago nato il 13 novembre 2011 e Tomas il 13 aprile del 2014. E se qualcuno ha ancora qualche dubbio sul suo conto, nostalgico del sorriso di Ilaria, avrà sicuramente modo di ricredersi.

