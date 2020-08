Anni fa tutti pazzi per Leon Cino. Che fine ha fatto il ballerino di Amici? Oggi è diversissimo

Amici di Maria De Filippi, il suo è stato il nome della tecnica e della tenacia per eccellenza. Correva l’anno 2003 quando Leon Cino è riuscito a incantare tutti. Il ballerino albanese ha deliziato commissione e pubblico per eleganza e tecnica indiscutibili. Capelli biondi- rossicci e uno stile unico, risultato di una passione smisurata per la disciplina; la stessa che gli ha permesso di vincere l’edizione del talent show, senza destare alcun dubbio sul fatto che successo fosse destinato a crescere.

Che fine ha fatto quel ragazzo timido e discreto? I riflettori non hanno fatto altro che illuminare e mettere in mostra il suo talento innato. Mai una parola di troppo nei suoi riguardi, mai una sola polemica che potesse mettere in discussione quel primo posto meritatissimo. Gentilezza, umiltà e spirito di sacrificio hanno sempre strutturato quel ragazzo introverso, classe '82, che oggi ha la bellezza di quasi 40 anni.















Sfida dopo sfida, Leon Cino ha saputo superare a testa alta ogni prova e scansato il rischio di eliminazione, fino a raggiungere il podio e aggiudicarsi la vittoria. La danza e la fidanzata dell'epoca, Samantha Fantauzzi, concorrente stessa del talent nella stessa edizione e conosciuta proprio nella scuola di Maria De Filippi, hanno costituito i pilastri indistruttibili di quel sogno divenuto poi realtà.















Ma il tempo, spesso, funge da giudice supremo. Se dentro la scuola il ballerino albanese ha saputo conquistare il cuore e gli apprezzamenti di tutti, una volta uscito dallo studio di Amici, ha deciso di mettere le cose in chiaro, destando non poco scompiglio tra i fan. Dichiarazioni forti dirette proprio verso la padrona di casa, Maria De Filippi, avrebbero decretato un destino del tutto differente rispetto alle premesse.









Accuse forti contro il programma e la redazione, conduttrice inclusa, permeate da un solo e unico imperativo: le discipline sopra ogni cosa. Secondo Leon Cino infatti, sarebbe stato dato nel tempo troppo spazio al gossip e poca attenzione alla vera e propria anima del talent, ovvero l’arte dei promettenti talenti. Nonostante alcuni dissapori, ha vestito il ruolo di insegnante nella scuola, per un solo giorno, per poi dedicarsi alla proprio formazione. Infatti attualmente ha un proprio studio di danza, il Leon Cino DAS, dove non solo è ballerino ma anche coreografo per la compagnia Trincria Dance Company, di cui è stato fondatore nel 2016. E il nuovo look, più intraprendente, piace a tutti, numeri di follower alla mano.

