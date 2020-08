“È orrendo, distruggo me…”. Mauro Corona ‘choc’: il devastante retroscena privato

#cartabianca è un programma televisivo condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 dal 7 novembre 2016. La trasmissione va in onda anche ogni martedì in prima serata, sostituendo Mi manda Raitre (che aveva a sua volta sostituito Politics, chiuso nel dicembre 2016).

La seconda stagione debutta il 12 settembre 2017 e vede la partecipazione di Flavio Insinna nel ruolo d’inviato e di Geppi Cucciari in veste di comica. Vengono riconfermati inoltre il giornalista Tommaso Labate e Gabriele Corsi del Trio Medusa. La terza stagione inizia l’11 settembre 2018, ma senza la fascia preserale. Caratteristica della nuova edizione, la presenza fissa di Mauro Corona per commentare i fatti della settimana. Non si contano i siparietti tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer, coppia di fatto e per molti aspetti comica del talk show politico. (Continua a leggere dopo la foto)















Spesso Corona si è mostrato incontenibile davanti alle telecamere, come quella volta in cui tirò fuori una bottiglia di birra coperta da un sacchetto di carta per bere in diretta. E a questo proposito, intervistato dal quotidiano Repubblica, si è lasciato andare a una confessione choc: “Io sono un cattivo esempio, figlio di pessimi esempi – ha spiegato -. Dipendo dall’alcol, per questo mi accompagna la tentazione del suicidio. Finito questo colloquio vado al bar a bere. È orrendo: distruggo me e le persone che mi restano vicino”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Non dico che smetterò: mi terrorizza sapere di non volerlo fare. Il punto è che non si può diventare i bambini che non si è stati. Agli altri chiedo solo di essere diversi da me”. “Negli ultimi anni – ha rivelato ancora Mauro Corona – ho pensato più volte di impiccarmi. Non l’ho fatto per salvare la dignità di chi mi è rimasto vicino”. Scrittore, alpinista e scultore italiano, l’ospite fisso di Bianca Berlinguer è pronto a lasciare la trasmissione. (Continua a leggere dopo la foto)









“Quella che comincia l’8 settembre sarà la mia ultima stagione in video. Ho firmato un contratto, 500 euro a puntata, devo rispettarlo per necessità famigliari. So che Repubblica rispetterà il mio terribile segreto. Ma l’istinto mi dice che ormai sono già visto e che non posso più fare la foglia di fico stesa sopra il vuoto. Appena libero, tornerò a riempire la mia fontana, rimasta secca”.

“A 5 stelle…”. Sonia Bruganelli massacrata: si mostra in vacanza ma finisce malissimo