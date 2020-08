Manca poco al via della prossima stagione televisiva e gli occhi di parecchi telespettatori sono puntati su quello che succederà in Rai e la nuova serie di Don Matteo. Per il prete che risolve i misteri, che nel corso degli anni ha prestato la sua opera in diverse location dell’Umbria tra Gubbio e Spoleto, sarà la stagione numero 13.

I milioni di fan che seguono la fiction di grande successo del primo canale della Tv di Stato possono esultare e stare tranquilli. Terence Hill, Nino Frassica e tutti gli altri personaggi si sono già ritrovati sul set per girare le nuove puntate. Il giornalista Giancarlo De Andreis ne la rubrica La Tv Vista da Internet su DiPiù Tv ha fatto una rivelazione riportando un segreto di Nino Frassica riguardo Don Matteo: "Ha deciso di rivelarli al pubblico che segue sui suoi profili social. Quando Frassica entra in azione si scatena il divertimento".















Il popolare attore siciliano, che interpreta il maresciallo Cecchini, nella fiction ha pubblicato alcuni momenti delle riprese della nuova stagione di Don Matteo e questo è già un segnale molto positivo. L'attore Nino Frassica è tornato a indossare i panni del maresciallo Cecchini. Un personaggio che negli anni è diventato molto simile a lui che ha sempre voglia di scherzare.















Ad ogni modo i fan del comico in attesa di rivederlo nella nuova stagione di Don Matteo (che dovrebbe andare in onda nei primi mesi del 2021 in prima serata su Rai1) hanno avuto già modo di vedere alcune brevi scene sui profili social di Nino Frassica (di recente ha fatto una rivelazione). Come rivelato da Giancarlo De Andreis, infatti, l'attore ha postato "ciak sbagliati, momenti di allegria e risate e altre situazioni simpatiche che i fans hanno mostrato di apprezzare".











Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, Beppe Convertini e Anna Falchi che conducono C’è Tempo Per…passano il testimone alle repliche di Don Matteo che continuano a essere molto apprezzate e seguite dal pubblico di Rai1. Come riportano gli ascolti tv di mercoledì 12 agosto, il primo episodio di Don Matteo è stato seguito da 969.000 telespettatori con una crescita a 1.647.000 di spettatori nel secondo e share al 13,98%.

