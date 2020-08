‘Vite al limite’ è il programma di successo trasmesso su Real Time che negli Usa si chiama ‘My 600lb life’. Punta di diamante dello show è il noto chirurgo iraniano-americano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica, il dottor Nowzaradan, che in ogni puntata si trova di fronte a grandi sfide, tutte per riuscire ad aiutare i suoi pazienti affetti da gravi obesità e controversi rapporti con il cibo.

Trascorso almeno un anno dall'inizio del percorso di dimagrimento intrapreso nella clinica di Houston, Texas, escono aggiornamenti e foto su come sono cambiati i protagonisti e tra i tanti ecco come ritroviamo oggi Tiffany Barker, che quando si è presentata nella famosa clinica, aveva già superato i 300 kg ma oggi, a distanza di anni, la sua vita è completamente cambiata.















Tiffany Barker aveva 28 anni quando è arrivata nel programma. La bilancia segnava 305 kg, ma il suo percorso l'ha portata ad un cambiamento a dir poco radicale. Nonostante fosse nel pieno dei suoi anni, Tiffany era praticamente isolata dal mondo per via del suo peso che non la faceva più muovere di casa. Il cibo era così sia l'unica cosa che la rendeva felice, sia l'unico amico a disposizione. Non c'è voluto molto, dunque, perché Tiffany finisse in un circolo vizioso per cui mangiare era l'unica cosa che le alleviava un po' lo stress e l'ansia.















Ma come spesso accade ai protagonisti di Vite al limite, il motivo per cui ha iniziato a mangiare è legato a un trauma infantile: sua mamma lavorava a tempo pieno e quindi lei, a soli 9 anni, si doveva occupare di tutta la famiglia e delle faccende domestiche. Negli anni si è poi appassionata al mondo della cucina trovando anche lavoro proprio nel mondo della ristorazione.









Visualizza questo post su Instagram #workflow #workflow💰 #ilovemyjob #feelingmyself #sunnyday #sunshine #sun Un post condiviso da Tiffany Barker (@spiffytiffy18) in data: 4 Ago 2020 alle ore 10:33 PDT



Poi, quando il suo peso era diventato eccessivo e non poteva più lavorare ha deciso di iscriversi al programma del Dottor Nowzaradan. Si è impegnata ed è riuscita a farsi approvare per l’intervento di riduzione dello stomaco. Oggi, dopo tempo, Tiffany è totalmente cambiata come mostrano le foto più recenti. Mangia in modo sano, cucina e lavora di nuovo ancora una volta nel mondo della ristorazione. E continua a tenere aggiornati i fan di Instagram sul percorso che le ha cambiato la vita.

