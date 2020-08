Dopo il Grande Fratello Vip dove è stata protagonista assoluta Adriana Volpe è sbarcata su Tv8. La conduttrice trentina, archiviata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha infatti aperto la parentesi di Ogni Mattina, programma che la vede ‘padrona di casa’ insieme ad Alessio Viola e che fino a qualche giorno fa ‘tremava’ per gli ascolti decisamente bassi.

Sono diventati un po’ più incoraggianti dopo la decisione di dividere in due la trasmissione, che ha portato a un aumento dello share. L’allarme dunque pare essere rientrato e i due conduttori si impegnano per rendere interessante il loro show della mattina, dimostrando sempre di essere professionali e invitando personaggi che fanno chiacchierare. Per il momento non c’è stato nessun risultato significativo ma comunque la trasmissione resta ancorata nei palinsesti di Tv8. (Continua dopo la foto)















Nell’ultima puntata andata in onda, precisamente nel nuovissimo spazio inaugurato proprio qualche giorno fa intitolato Dopo il Tg, Adriana Volpe ha ospitato una sua collega e cara amica: Stefania Orlando. La showgirl è stata raggiunta direttamente dall’inviato Luca Calvani a cui ha mostrato la sua nuova casa al mare e ha fatto una lunga chiacchierata. (Continua dopo la foto)















La showgirl ha aperto le porte di casa sua all’inviato mostrando la sua casa di Fregene, luogo dove ha trascorso l’infanzia e dove ha deciso di acquistare casa: “Mi evoca tanti ricordi piacevoli e comprare casa qui è stato veramente un realizzare un mio sogno” ha confessato Stefania Orlando che ha aggiunto: “Un posto dove tu sai che puoi andarti a rifugiare”. (Continua dopo le foto)











Adriana Volpe, in diretta dallo studio, ha fatto notare all’inviato Luca Calvani il fatto che Stefania Orlando si sia sposata proprio lì, nel suo luogo del cuore. La conduttrice, tra l’altro, è stata una degli invitati al matrimonio della Orlando. Durante l’intervista, l’ospite speciale della Volpe ha anche confidato di essere molto affascinata da Adriana per la sua bellezza e per i suoi modi di fare. E lei, un po’ in imbarazzo, l’ha fermata: “No, questo non me lo puoi dire Stefania” facendole notare di essere altrettanto bella.

