Puntata decisamente movimentata quella di oggi, mercoledì 12 agosto, di ‘C’è tempo per…’, condotta da Beppe Convertini. Ci si è soffermati in particolare sui brani musicali degli anni Sessanta e anche dei sogni di quell’epoca. L’ospite vip della trasmissione è stata la showgirl Justine Mattera, mentre in collegamento da remoto c’erano anche Don Backy e Tony Dallara. In pochi attimi l’atmosfera è diventata subito più che incandescente, soprattutto in seguito ad alcune affermazioni.

Dallara ha cominciato a porre l’attenzione sui suoi percorsi lavorativi e su quelli di Don Backy. Il primo si è infatti presentato come un pittore ed un cantante ed immediatamente è sceso il grande imbarazzo in studio. Questo atteggiamento assunto da Tony non è stato indubbiamente digerito dall’altro ospite e a quel punto si è poi reso necessario l’intervento del presentatore e della collega Anna Falchi. Una situazione infuocata che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere. (Continua dopo la foto)















Don Backy non ha quindi accettato queste provocazioni di Dallara e si sono iniziati a battibeccare. Convertini è quindi intervenuto prontamente affinché la lite non degenerasse del tutto. La Falchi invece ha dichiarato: “Non era proprio una reunion in positivo”. Ed ha successivamente invitato i due a chiarirsi e a riappacificarsi. Ma Don Backy non si è fermato qui, infatti ha proseguito dando vita ad ulteriori punzecchiature ma stavolta nei confronti di un grande artista italiano. (Continua dopo la foto)















Infatti si è scagliato anche contro il cantante Gianni Morandi. Quest’ultimo è stato definito un suo grande amico dal padrone di casa della trasmissione Rai e allora Don Backy ha detto: “Non direi molto amico e forse direi che è meglio così”. Anna Falchi, stufa di queste sue considerazioni, si è rivolto a lui dicendo: “Don Backy, voglio sapere, ma con chi sei amico? A questo punto è una curiosità che sorge spontanea”. Un affondo in piena regola della presentatrice, apprezzato da molti. (Continua dopo la foto)









In una precedente puntata Anna Falchi, di blu e nero vestita, ha fatto un annuncio molto particolare che ha lasciato quasi Beppe Convertini senza parole: “Preparati perché oggi oseremo tanto” ha annunciato la conduttrice lasciando intendere qualcosa di molto particolare e ha poi continuato rivolgendosi ai telespettatori: “Oggi mi vedrete senza pudore!”.

“Boom!”. Pierluigi Diaco, per il conduttore una rivincita contro tutto e tutti. Cosa è successo (e perché non può che essere felice)