“Spalle al muro”. Belen Rodriguez e Cecilia nell’occhio del ciclone: l’attacco parte da lei, rivale di sempre

Belen Rodriguez e Cecilia con le spalle al muro. Le due sorelle al centro del circo mediatico. Belen, ancora in cerca del vero amore dopo la frattura con Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez che, con Ignazio, vive giorni pieni e continua a coltivare il sogno del matrimonio prima possibile. Adesso, contro di loro si schiera Cristina Buccino come non mai sulla cresta dell’onda.

I suoi follower aumentano e si fanno sempre più insistenti le voci da parte di chi la vede già come nuova concorrente del Grande Fratello Vip, ma sarà davvero così oppure no? A spingere il nome della Buccino nell’olimpo dei papabili gieffini vip è proprio il gossip. Negli ultimi giorni Cristina Buccino è stata prima avvicinata insistentemente ad Andrea Iannone e poi anche all’attore del momento, Michele Morrone, entrambi interessati, secondo il gossip e in tempi diversi, anche a Belen Rodriguez. Continua dopo la foto















Proprio a lei e alla sorella Cecilia è destinata la frecciatina che la bella calabrese ha sganciato sul settimanale Chi commentando proprio il gossip del momento. In particolare, Cristina Buccino, parlando di una sua possibile liason con Andrea Iannone ha subito rilanciato: “Con buona pace delle Rodriguez alle quali non sto particolarmente simpatica, ma vivo bene lo stesso”. Continua dopo la foto















A quanto pare, scrive ilsussidario.it, lei e il pilota non stanno insieme ma il suo pensiero non è tanto quello di spiegare se ci sia stato o no qualcosa (anche se si pensa di sì e si parla di una rottura dopo un litigio per via di un momento poco felice del pilota) ma proprio la sua vecchia ruggine con le sorelle Rodriguez. Non è la prima volta che si parla di questa maretta tra le tre e già anni fa si vociferava di una campagna pubblicitaria di costumi che avrebbe dovuto avere come protagoniste proprio Belen e Cristina Buccino e proprio il settimanale Chi all’epoca spiegò. Continua dopo la foto











“Cristina Buccino, volto di Grand Hotel Chiambretti, era al settimo cielo quando un’azienda di costumi l’aveva scelta come testimonial. Ma l’altra testimonial, Belen Rodriguez non appena ha saputo della sua presenza ha detto ‘o me, o lei’”. A quel punto sembra che il posto della Buccino sia finito nelle mani di Cecilia Rodriguez, solo leggenda o qualcosa di più?

