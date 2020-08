Ilaria D’Amico, arriva un annuncio che spezzerà il cuore di tanti, tantissimi italiani. Ma è ufficiale perché arriva dopo una decisione certamente non semplice a cui la giornalista e conduttrice sportiva è arrivata dopo lunghi mesi di riflessione e che ha ponderato accanto al suo compagno di vita, il mitico Gigi Buffon.

Dopo tanti anni, per Ilaria D’Amico è arrivato il momento di cambiare. Di “voltare pagina”, come spiega lei in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera che ha fatto presto il giro di siti e quotidiani. La novità che come dicevamo non piacerà ai suoi numerosi fan è che la giornalista sportiva più bella della televisione ha scelto di non occuparsi più di sport e di calcio per affrontare nuove sfide professionali dopo ben 23 anni trascorsi da cronista di successo. (Continua dopo la foto)















“Con la fine della Champions volterò pagina – rivela Ilaria D’Amico – con lo sport avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco alla perfezione. E il punto è proprio questo: sento il desiderio di rodarne una nuova, farle fare dei giri e lanciarla”, Dopo tanto tempo, la D’Amico sente quindi il bisogno di cambiare, esplorare nuovi ambiti e rimettersi in gioco. Il suo percorso in quel settore sente di averlo concluso, di aver dato e preso quanto poteva. (Continua dopo la foto)















Un addio maturato anche per la sua famiglia allargata, per gli impegni come madre e compagna: “Voglio puntare su un solo obiettivo e andare fino in fondo. Sento che oggi, dopo aver vinto molte sfide, le mie nuove sono anche l’essere mamma, compagna e un riferimento per altri piccoli. Così ho deciso di dedicare la mia energia a un solo progetto, a un nuovo figlio professionale”. Il suo futuro? L’idea della sua rete è quella di affidarle un programma in prima serata che col tempo diventi un appuntamento fisso dedicato all’attualità. (Continua dopo le foto)











Ma pare che proprio Gigi Buffon sia il suo primo sostenitore in questo processo di cambiamento: “Sa ascoltare i miei bisogni e sostiene le nuove scelte”, spiega ancora Ilaria. Per lui, già anni fa, lei era pronta a lasciare il suo lavoro: “Quando ho capito che con Gigi era una cosa seria, ad esempio, sono andata a parlare al mio editore, dicendomi disponibile a lasciare tutto se per lui ci fosse stato un conflitto d’interessi, perché mi ero davvero innamorata. Lui mi ha risposto: noi ti abbiamo sposata prima. Sono cose che non si dimenticano”, conclude.

