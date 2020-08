Deborah Iurato, ieri e oggi. La trasformazione della vincitrice di Amici lascia senza parole. Ecco come è diventata

Deborah Iurato, vi ricordate della vincitrice della tredicesima edizione di Amici? Il suo nome è il quarto tra le donne ad essersi aggiudicato il podio. Un talento che ha proseguito la scalata verso il successo vantando non poche collaborazioni con celebri volti del mondo della musica. Ma cosa è accaduto nella sua vita? Scopriamolo insieme.

Quel palcoscenico di Amici è stato il primo scenario di una vittoria. All’epoca Deborah aveva 23 anni e il sogno di diventare una cantante di successo. Timida e riservata, ma caratterizzata da una voce che sapeva riscattare ogni tipo di insicurezza, Deborah è riuscita a qualificarsi la vittoria del talent show di Maria De Filippi per proseguire un sogno divenuto realtà. (Continua a leggere dopo la foto).















La Iurato oggi ha 29 anni e il suo è il nome di una donna che è riuscita a farsi le spalle larghe, rafforzando la propria indole. La musica, la sua stella polare di sempre, ma fuori Deborah sembra una donna diversa. Esperienze e collaborazioni hanno fatto mettere da parte un po’ della timidezza che l’ha sempre caratterizzata, per arrivare al pubblico ancora più forte di prima. (Continua a leggere dopo la foto).















Quel giovane talento ragusano non solo oggi attende l’uscita di un nuovo singolo, ma ha deciso di stravolgere il proprio look. Più sbarazzina e fresca, Deborah è riuscita in soli sei anni a posizionarsi puntualmente nelle classifiche degli artisti più ascoltati, senza perdere di vista i tempi e le mode, dimostrandosi pronta a superare i propri limiti e continua a dare un seguito a quel sogno. (Continua a leggere dopo le foto).









Il suo nuovo singolo vanta un titolo decisamente più diretto. Con il suo “Ma cosa vuoi?”, brano inserito nel video curato da Andrea Occhipinti, Deborah riesce a dare voce alla rivoluzione schiacciante che è avvenuto dentro e fuori di sè. L’immagine della Iurato è il simbolo di quella piccola e sana ‘ribellione’ interiore, un riscatto, un passo ancora in avanti. I suoi capelli corti e un taglio simbolico a un passato timoroso: “In questo lungo periodo ho cercato e ricercato me stessa, provavo a scrivere qualcosa che mi appartenesse e sentivo il bisogno di trovare la mia dimensione dimenticandomi di tutto il resto. A volte ci perdiamo per ritrovarci, cerchiamo sempre di liberarci dal peso delle cose quando invece basterebbe solo seguire il ritmo giusto per vibrare”.

