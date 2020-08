Nella puntata di ‘Io e Te’ trasmessa oggi, martedì 11 agosto, ospite di Pierluigi Diaco è stato il grande cantante Edoardo Vianello. Durante la conversazione con il conduttore televisivo ha parlato di tutto, soffermandosi anche sulla carriera professionale, ma è stato un argomento delicato a ad accendere la discussione. Ha avuto una gravissima perdita recentemente, con la morte dell’adorata figlia Susanna, che lavorava come speaker radiofonica. Il gesto di Diaco è stato da applausi.

Vianello è stato decisamente omaggiato dal padrone di casa, infatti c'è stato un vero e proprio excursus sulla sua vita musicale, sin dagli albori. Ci si è infatti concentrati sulla sua infanzia e sui primissimi brani di Edoardo. Impossibile dimenticare poi dei capolavori italiani come 'Abbronzatissima', 'Pinne fucili ed occhiali', 'Guarda come dondolo', 'I Watussi' e 'Tremarella'. Assieme a lui in studio anche l'inseparabile moglie Elfrida Ismolli, originaria dell'Albania e molto più giovane di lui.















La donna è 45 anni più piccola dell'artista, ma la stessa Elfrida ha difeso assolutamente la sua storia d'amore. Nonostante le critiche che molto spesso sono costretti a subire, il loro rapporto non si è mai deteriorato e vivono felicemente il loro legame sentimentale. Ma, come detto poco fa, la vicenda riguardante la figlia Susanna ha sicuramente rappresentato un momento dolorosissimo e, per rispetto di Vianello, Pierluigi Diaco non ha voluto parlarne dettagliatamente.















A proposito di questa perdita inestimabile, il presentatore Rai ha affermato: "Non voglio parlare del tuo dolore, della morte di tua figlia, un fatto molto privato e io non voglio parlarne in televisione". Una decisione che è stata sicuramente apprezzata dal pubblico da casa, tenuto conto della grande umanità mostrata da Diaco. In una televisione dove molto spesso il dolore è protagonista assoluto è giunta quindi questa importante scelta del conduttore di 'Io e Te' di non marciarci sopra.









Ieri, 10 agosto, l’ospite Teresa De Sio ha parlato della sua sofferenza. La vera mazzata per lei è arrivata quando il fidanzato ha deciso di lasciarla nel bel mezzo della pandemia: “Sono stata persino mollata da uno durante il Covid. Mi ha mollata al telefono dal paese suo”. Pierluigi Diaco, da buon amico, è rimasto davvero senza parole di fronte alla confessione della cantante napoletana.

